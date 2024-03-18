В Новосибирске начали судить подрядчика ЛДС «Сибирь-Арена» за мошенничество и подкуп

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
По версии следствия, Михаил Волович мог путем обмана и подкупа украсть 286,9 миллиона из 4,2 миллиарда рублей, выделенных на строительство ледовой арены. Пользуясь служебным положением, мужчина мог дополнительно получить 6,7 миллиона рублей за нерасторжение ранее заключенных договоров аренды строительной техники и фактически затянуть работы по сдаче ЛДС «Сибирь-Арена» в срок.
«В судебном заседании государственным обвинителем было изложено предъявленное обвинение, после чего Волович М.Ю. пояснил, что вину признает частично. Следующее заседание назначено на 28.03.2024 для допроса представителей потерпевших», — рассказали в Кировском районном суде.
Напомним, что с генподрядчика ЛДС «Сибирь-Арена» могут истребовать свыше 10 миллиардов рублей.