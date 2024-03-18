В Новосибирске начали судить подрядчика ЛДС «Сибирь-Арена» за мошенничество и подкуп

По версии следствия, Михаил Волович мог путем обмана и подкупа украсть 286,9 миллиона из 4,2 миллиарда рублей, выделенных на строительство ледовой арены. Пользуясь служебным положением, мужчина мог дополнительно получить 6,7 миллиона рублей за нерасторжение ранее заключенных договоров аренды строительной техники и фактически затянуть работы по сдаче ЛДС «Сибирь-Арена» в срок.