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В Новосибирске начали судить подрядчика ЛДС «Сибирь-Арена»

В Новосибирске начали судить подрядчика ЛДС «Сибирь-Арена» за мошенничество и подкуп

18 марта 2024, 11:18
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
В Новосибирске начали судить подрядчика ЛДС «Сибирь-Арена»

В Новосибирске подрядчик ЛДС «Сибирь-Арена» частично признал свою вину

В Кировском районном суде началось рассмотрение уголовного дела руководителя ООО «Строймонтаж» Михаила Воловича. Его обвиняют в мошенничестве и коммерческом подкупе при строительстве ЛДС «Сибирь-Арена».

По версии следствия, Михаил Волович мог путем обмана и подкупа украсть 286,9 миллиона из 4,2 миллиарда рублей, выделенных на строительство ледовой арены. Пользуясь служебным положением, мужчина мог дополнительно получить 6,7 миллиона рублей за нерасторжение ранее заключенных договоров аренды строительной техники и фактически затянуть работы по сдаче ЛДС «Сибирь-Арена» в срок.

«В судебном заседании государственным обвинителем было изложено предъявленное обвинение, после чего Волович М.Ю. пояснил, что вину признает частично. Следующее заседание назначено на 28.03.2024 для допроса представителей потерпевших», — рассказали в Кировском районном суде.

Напомним, что с генподрядчика ЛДС «Сибирь-Арена» могут истребовать свыше 10 миллиардов рублей.

С генподрядчика новосибирского ЛДС потребовали взыскать более 10 млрд
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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#ЛДС#Мошенничество#Уголовное дело#Подкуп#Александр Ляхов
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