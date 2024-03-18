В Новосибирске ускорили ремонт Октябрьского моста после возмущения Клемешова

Сейчас подрядчиком — ООО «Клевер» — организована работа в две смены. На правой стороне моста уже установлены блоки ограждения, демонтировано бетонное парапетное ограждение и вывезен лом. Кроме того, произведено устройство подвесных консолей и смонтированы опалубки тротуарной консоли. На месте производится ямочный ремонт.