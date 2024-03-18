В Новосибирске ускорили ремонт Октябрьского моста после возмущения Клемешова

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Сейчас подрядчиком — ООО «Клевер» — организована работа в две смены. На правой стороне моста уже установлены блоки ограждения, демонтировано бетонное парапетное ограждение и вывезен лом. Кроме того, произведено устройство подвесных консолей и смонтированы опалубки тротуарной консоли. На месте производится ямочный ремонт.
Как сообщает администрация города Новосибирска со ссылкой на МКУ «Гормост», ведутся работы и на левой стороне моста. ООО «СпецТрансСтрой» изготовлены элементы смотровых ходов, установлены кронштейны и светильники на опорах освещения.
Ремонтные работы могли ускориться после недовольства временно исполняющего обязанности мэра Новосибирска Олега Клемешова. По его мнению, процесс реконструкции производится спустя рукава, что приводит к пробкам и затягиванию ремонта.
«Я прекрасно понимаю, что невозможно чисто физически нагнать туда достаточное количество техники. Но там работает один бетонолом. Ни в какие ворота не лезет», — возмутился Олег Клемешов на аппаратном совещании.
Напомним, что новосибирской мэрии внесли представление за нежелание убирать наледь и сосульки с крыш.