Вице-мэр Новосибирска появилась на Масленице в дизайнерском наряде

Posted Сегодня, 02:03
Published Сегодня, 02:03
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Updated Сегодня, 02:05
Анна Терешкова, заместитель мэра Новосибирска, выразила благодарность дизайнеру Виктору Феоктистову за его творение, которое она выбрала для себя на Масленицу.
В своем сообщении в соцсетях, Анна Терешкова отметила, что хотелось бы видеть больше одежды, созданной русскими дизайнерами. Она пожелала, чтобы люди чаще выбирали такую одежду и поддерживали отечественных модельеров.
Виктор Феоктистов является художником-модельером более двадцати лет. В 1983 году проходил стажировку у Вячеслава Зайцева в Доме Моды. Позже он возглавил мужскую группу моделирования одежды в Новосибирском Доме моделей бытового обслуживания. Впоследствии он запустил центр молодежной моды и присоединился к Союзу дизайнеров России. Более 12 лет назад Виктор стал членом правления новосибирского отделения Союза дизайнеров России.