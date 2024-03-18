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Чиновница в красивом наряде

Вице-мэр Новосибирска появилась на Масленице в дизайнерском наряде

18 марта 2024, 02:03
Фото: Телеграм-канал Анны Терешковой
Чиновница в красивом наряде
Дизайнер Виктор Феоктистов получил слова благодарности от вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой за его уникальный наряд на Масленицу.

Анна Терешкова, заместитель мэра Новосибирска, выразила благодарность дизайнеру Виктору Феоктистову за его творение, которое она выбрала для себя на Масленицу.

В своем сообщении в соцсетях, Анна Терешкова отметила, что хотелось бы видеть больше одежды, созданной русскими дизайнерами. Она пожелала, чтобы люди чаще выбирали такую одежду и поддерживали отечественных модельеров.

Виктор Феоктистов является художником-модельером более двадцати лет. В 1983 году проходил стажировку у Вячеслава Зайцева в Доме Моды. Позже он возглавил мужскую группу моделирования одежды в Новосибирском Доме моделей бытового обслуживания. Впоследствии он запустил центр молодежной моды и присоединился к Союзу дизайнеров России. Более 12 лет назад Виктор стал членом правления новосибирского отделения Союза дизайнеров России.

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#Новосибирск#Одежда#Анна Терешкова#Эмилия Губарева#Дизайнер#Масленица
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