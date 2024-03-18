Вице-мэр Новосибирска появилась на Масленице в дизайнерском наряде

Виктор Феоктистов является художником-модельером более двадцати лет. В 1983 году проходил стажировку у Вячеслава Зайцева в Доме Моды. Позже он возглавил мужскую группу моделирования одежды в Новосибирском Доме моделей бытового обслуживания. Впоследствии он запустил центр молодежной моды и присоединился к Союзу дизайнеров России. Более 12 лет назад Виктор стал членом правления новосибирского отделения Союза дизайнеров России.