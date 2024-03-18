Землетрясение произошло под Новосибирском. Толчки в эпицентре достигали 5,5 баллов

Толчки были зарегистрированы вечером 17 марта восточнее города Искитима, примерно в 22 километрах от него. Эпицентр землетрясения находился в юго-восточной части села Харино, в 4 километрах от него. Магнитуда землетрясения в его эпицентре оценивается в 5,5 единицы.