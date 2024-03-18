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Толчки были в Искитиме

Землетрясение произошло под Новосибирском. Толчки в эпицентре достигали 5,5 баллов

18 марта 2024, 01:57
Фото: 1MI
Толчки были в Искитиме

Землетрясение произошло в Новосибирской области

В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,4. Оно было зафиксировано в Искитимском районе.

В Новосибирской области произошло новое землетрясение. Согласно информации от Алтае-Саянского филиала геофизической службы СО РАН, оно было силой 4,4 единицы.

Толчки были зарегистрированы вечером 17 марта восточнее города Искитима, примерно в 22 километрах от него. Эпицентр землетрясения находился в юго-восточной части села Харино, в 4 километрах от него. Магнитуда землетрясения в его эпицентре оценивается в 5,5 единицы.

Заметим, что ранее, в феврале 2024 года, также было зафиксировано землетрясение в Новосибирской области. Оно произошло в районе поселка Мошково с магнитудой 2,5 единицы.

Землетрясение произошло утром в Новосибирской области
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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Искитим#Землетрясение#Эмилия Губарева#Магнитуда
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