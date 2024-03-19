Блогер Дава из Новосибирска подарил себе на день рождения дорогую машину

Posted Сегодня, 01:34
Published Сегодня, 01:34
Modified Сегодня, 01:36
Updated Сегодня, 01:36
Известный блогер и певец Давид Манукян (псевдоним Дава), решил сделать себе необычный подарок на свой день рождения — купить китайскую машину.
Он поделился этой новостью со своими подписчиками в социальных сетях. Давиду исполнилось 31 год.
«Есть такой стереотип, что китайские машины плохие, но я решил рискнуть, потому что я знаю, что именно эта тачка сделана просто на все 300, на все 1000 процентов», — уточнил блогер.
Он решил не снимать чехол от машины, чтобы сохранить интригу. Известно, что Дава отметил свой день рождения в узком кругу 16 марта, вместе с родителями и младшим братом.
Напомним, ранее Atas.info составил топ самых громких скандалов с блогером DAVA. В список вошли и разрыв с Ольгой Бузовой и свадьба с Филиппом Киркоровым.