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Дава купил авто, которое пока держит в секрете

Блогер Дава из Новосибирска подарил себе на день рождения дорогую машину

19 марта 2024, 01:34
Фото: Давид Манукян
Дава купил авто, которое пока держит в секрете
Популярный блогер Дава из Новосибирска подарил себе на день рождения китайский автомобиль и поделился об этом в социальных сетях.

Известный блогер и певец Давид Манукян (псевдоним Дава), решил сделать себе необычный подарок на свой день рождения — купить китайскую машину.

Он поделился этой новостью со своими подписчиками в социальных сетях. Давиду исполнилось 31 год.

«Есть такой стереотип, что китайские машины плохие, но я решил рискнуть, потому что я знаю, что именно эта тачка сделана просто на все 300, на все 1000 процентов», — уточнил блогер.

Он решил не снимать чехол от машины, чтобы сохранить интригу. Известно, что Дава отметил свой день рождения в узком кругу 16 марта, вместе с родителями и младшим братом.

Напомним, ранее Atas.info составил топ самых громких скандалов с блогером DAVA. В список вошли и разрыв с Ольгой Бузовой и свадьба с Филиппом Киркоровым.

Разрыв с Бузовой, свадьба с Киркоровым: топ самых громких скандалов с блогером DAVA
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