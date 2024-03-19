Более 430 тысяч туристов выбрали Дагестан для отдыха в 2023 году

В Дагестане уже действуют 100 модульных отелей, которые были построены с помощью субсидии из нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в размере 155 миллионов рублей. На следующий год также выделена субсидия на развитие туристической индустрии в размере 93 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.