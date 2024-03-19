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Более 430 тысяч туристов выбрали Дагестан для отдыха в 2023 году

19 марта 2024, 06:41
На совещании по развитию каспийского побережья Дагестана министр экономического развития России Максим Решетников огласил информацию о значительном увеличении числа туристов в республике в 2023 году, пишет Pravda.Ru.

По его словам, туристический поток вырастет более чем в 2,5 раза по сравнению с периодом до пандемии.

В гостиницах Дагестана уже заселилось более 430 тысяч туристов. Кроме того, в рамках программы льготного кредитования было создано 100 модульных гостиничных номеров, а также поданы заявки на строительство трех отелей с почти 500 номерами.

Главная задача сейчас заключается в использовании этого повышенного спроса для улучшения инфраструктуры, расширения гостиничного предложения и создания новых туристических объектов, отметил министр Решетников.

В Дагестане уже действуют 100 модульных отелей, которые были построены с помощью субсидии из нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в размере 155 миллионов рублей. На следующий год также выделена субсидия на развитие туристической индустрии в размере 93 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.

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