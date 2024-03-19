Дороги в городе Обь под Новосибирском отремонтируют за 394 млн рублей

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
На сайте госзакупок завершился электронный аукцион по поиску подрядчика на ремонт дорожной сети в городе Обь. Победителем признано ООО «Перлит-Строй». До конца 2024 года компания должна выполнить капитальный ремонт на улицах Строительная, Железнодорожная и Байдукова. Заказчиком выступает МКУ «Отдел капитального строительства» Оби, стоимость контракта составляет 394 853 465 рублей.
Согласно данным системы СПАРК, руководителем и единственным владельцем ООО «Перлит-Строй», которое основано в 2007 году, является Коля Кулиджанян. Чистая прибыль компании по итогам 2022 года составила 1,667 млн рублей.
Недавно «Перлит-Строй» стала победителем конкурса на ремонт дороги до села Чингис, которое называют старейшим поселением в Новосибирской области
Ежегодно компания выигрывает муниципальные и государственные тендеры на дорожный ремонт. В частности, она занималась строительством двух снегоплавильных станций, Михайловской набережной, ремонтом десятков городских магистралей. Осенью 2022 года глава регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский назвал компанию в числе тех, что срывают сроки ремонта дорог. Речь тогда шла об отставании от графика реконструкции Гусинобродского шоссе.