Дороги в городе Обь под Новосибирском отремонтируют за 394 млн рублей

Ежегодно компания выигрывает муниципальные и государственные тендеры на дорожный ремонт. В частности, она занималась строительством двух снегоплавильных станций, Михайловской набережной, ремонтом десятков городских магистралей. Осенью 2022 года глава регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский назвал компанию в числе тех, что срывают сроки ремонта дорог. Речь тогда шла об отставании от графика реконструкции Гусинобродского шоссе.