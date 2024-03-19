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Published Сегодня, 11:09

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Масштабные работы на мосту начали 7 марта

Движение грузовиков запретят по Октябрьскому мосту в Новосибирске

19 марта 2024, 11:09
Фото: 2GIS
Масштабные работы на мосту начали 7 марта

На Октябрьском мосту в Новосибирске ускорят ремонт и запретят проезд грузовиков

Проезд грузового транспорта будет закрыт на неопределенное время по одному из наиболее загруженных мостов города. Это связано с продолжающимся ремонтом переправы

До конца текущей недели на въездах на Октябрьский мост будут установлены знаки, запрещающие движение грузового автотранспорта. Кроме того, в ближайшие дни заработает оборудование для измерения подсчета интенсивности транспортного потока. На основании этих данных буде скорректирована работа светофоров, сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии начальник городского управления автомобильных дорог Сергей Эпов.

Эти меры предпринимают для увеличения пропускной способности моста, проезжая часть которого сужена из-за ремонта. Ранее врио мэра Олег Клемешов обрушился на подчиненных с критикой постоянных автомобильных пробок и низкого темпа работ на мосту. После этого ремонт ускорили. И как стало известно сегодня, 19 марта, подрядчик принял решение об увеличении численности смены рабочих до 30 человек.

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#Новосибирск#Пробки#Ремонт#Октябрьский мост#Ограничения
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