Движение грузовиков запретят по Октябрьскому мосту в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
До конца текущей недели на въездах на Октябрьский мост будут установлены знаки, запрещающие движение грузового автотранспорта. Кроме того, в ближайшие дни заработает оборудование для измерения подсчета интенсивности транспортного потока. На основании этих данных буде скорректирована работа светофоров, сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии начальник городского управления автомобильных дорог Сергей Эпов.
Эти меры предпринимают для увеличения пропускной способности моста, проезжая часть которого сужена из-за ремонта. Ранее врио мэра Олег Клемешов обрушился на подчиненных с критикой постоянных автомобильных пробок и низкого темпа работ на мосту. После этого ремонт ускорили. И как стало известно сегодня, 19 марта, подрядчик принял решение об увеличении численности смены рабочих до 30 человек.