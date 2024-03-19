Движение грузовиков запретят по Октябрьскому мосту в Новосибирске

Эти меры предпринимают для увеличения пропускной способности моста, проезжая часть которого сужена из-за ремонта. Ранее врио мэра Олег Клемешов обрушился на подчиненных с критикой постоянных автомобильных пробок и низкого темпа работ на мосту. После этого ремонт ускорили. И как стало известно сегодня, 19 марта, подрядчик принял решение об увеличении численности смены рабочих до 30 человек.