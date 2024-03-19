Эксперты дали советы, как выбрать площадку для торговли валютой

Как отмечают специалисты, все финансы трейдеров хранятся на номинальном банковском счете. Это значит, что на них не могут быть обращены взыскания по обязательствам форекс-дилера. Сам форекс-дилер обязательно состоит в саморегулируемой организации, в которой формируется компенсационный фонд. При банкротстве дилера выплаты осуществляются из средств этого фонда. Например, при выборе трейдером форекс-дилера «ВТБ Форекс» он будет открывать номинальные счета в ВТБ, при выборе «Альфа-Форекс» — в Альфа-Банке и так далее. Обязательства по налоговым платежам за клиентов форекс-дилеры берут на себя. Это является общим обязательством и для них, и для биржи.