Эксперты дали советы, как выбрать площадку для торговли валютой

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В России можно торговать валютой несколькими способами. Наиболее простым и распространенным является банковский обмен, пишет rostovgazeta.ru. Однако зачастую курс обмена здесь бывает невыгодным. Торговать валютой можно и посредством криптовалютных бирж, но и этот способ подойдет не всем. Он отличается высокой степенью риска, поэтому им могут уверенно пользоваться только те, кто хорошо знаком с криптовалютами и доверяет этому инструменту. Таким образом, для желающих заработать на разнице между валютными курсами в Российской Федерации выбор не так уж и велик. Основными способами являются биржевые торги и форекс-брокеры.
Торговля валютой на Московской бирже также предполагает наличие определенного опыта и знаний. Чтобы приступить к ней, нужно открыть брокерский счет и установить специальное программное обеспечение. Но есть и более простой способ — получить доступ к международному валютному рынку посредством форекс-дилеров. Напомним, форекс-дилеры — это профессиональные субъекты рынка, деятельность которых регламентируется законом и контролируются государственными органами.
В настоящее время на российском рынке работает несколько форекс-дилеров, имеющих лицензию Банка России. В их числе дочерние организации Банка ВТБ, Альфа-Банка и инвесткомпании «Финам». Такой выбор можно назвать достаточно широким. Например, один из наиболее крупных участников рынка торговли валютой на биржах «Альфа-Форекс» предлагает трейдерам около 40 валютных пар и инструментов для трейдинга. Это дает возможность инвесторам выстраивать сложные стратегии, приспосабливаясь к изменениям рыночной конъюнктуры.
Как отмечают специалисты, все финансы трейдеров хранятся на номинальном банковском счете. Это значит, что на них не могут быть обращены взыскания по обязательствам форекс-дилера. Сам форекс-дилер обязательно состоит в саморегулируемой организации, в которой формируется компенсационный фонд. При банкротстве дилера выплаты осуществляются из средств этого фонда. Например, при выборе трейдером форекс-дилера «ВТБ Форекс» он будет открывать номинальные счета в ВТБ, при выборе «Альфа-Форекс» — в Альфа-Банке и так далее. Обязательства по налоговым платежам за клиентов форекс-дилеры берут на себя. Это является общим обязательством и для них, и для биржи.