«Хотел помочь полиции»: новосибирец, стрелявший петардами в банке, объяснил причину

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Как рассказал Алексей П. на допросе в полиции, ему начали звонить сначала из службы безопасности банка, а потом представители госбезопасности. В итоге сибиряк оформил кредиты на общую сумму в три миллиона рублей сразу в 28 банках и перевел собеседникам деньги. Но на этом история не закончилась.
Новосибирца попросили помочь с задержанием. Для этого якобы и нужно было устроить стрельбу с петардами. Таким образом, преступников выманивали из здания.
«Позвонили и сказали помочь в поимке недобросовестных сотрудников. А фейерверк — часть оперативного плана», — цитирует Алексея П. Infopro54.
Теперь 46-летнего мужчину ждет ответственность за хулиганство. Вдобавок ему нужно возвращать деньги.
Информацию о задержании подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела полиции №5 „Дзержинский“ УМВД России по городу Новосибирску установили гражданина, причастного к совершению противоправного деяния в отделении банка. По результатам проведенных мероприятий будет принято решение о привлечении гражданина к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — рассказали в полиции.