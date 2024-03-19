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Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Новосибирца могли обмануть мошенники

«Хотел помочь полиции»: новосибирец, стрелявший петардами в банке, объяснил причину

19 марта 2024, 13:33
Фото: 1MI
Новосибирца могли обмануть мошенники

В Новосибирске задержали возможного стрелка петардами в Сбербанке

В Новосибирске задержали предполагаемого хулигана, который устроил настоящий фейерверк в офисе Сбербанка на Кошурникова. 8/1. Если верить мужчине, он хотел помочь правоохранительным органам. А своеобразный перфоманс был частью плана.

Как рассказал Алексей П. на допросе в полиции, ему начали звонить сначала из службы безопасности банка, а потом представители госбезопасности. В итоге сибиряк оформил кредиты на общую сумму в три миллиона рублей сразу в 28 банках и перевел собеседникам деньги. Но на этом история не закончилась.

Новосибирца попросили помочь с задержанием. Для этого якобы и нужно было устроить стрельбу с петардами. Таким образом, преступников выманивали из здания.

«Позвонили и сказали помочь в поимке недобросовестных сотрудников. А фейерверк — часть оперативного плана», — цитирует Алексея П. Infopro54.
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Теперь 46-летнего мужчину ждет ответственность за хулиганство. Вдобавок ему нужно возвращать деньги.

Информацию о задержании подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела полиции №5 „Дзержинский“ УМВД России по городу Новосибирску установили гражданина, причастного к совершению противоправного деяния в отделении банка. По результатам проведенных мероприятий будет принято решение о привлечении гражданина к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — рассказали в полиции.
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