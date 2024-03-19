«Хотел помочь полиции»: новосибирец, стрелявший петардами в банке, объяснил причину

Как рассказал Алексей П. на допросе в полиции, ему начали звонить сначала из службы безопасности банка, а потом представители госбезопасности. В итоге сибиряк оформил кредиты на общую сумму в три миллиона рублей сразу в 28 банках и перевел собеседникам деньги. Но на этом история не закончилась.