Хулиган, едва не спаливший петардами новосибирский Сбербанк, попал на видео

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Инцидент произошел сегодня в офисе на Кошурникова, 8/1. Неизвестный в форме зашел внутрь и начал взрывать петарды. Их он доставал из черного пакета, буквально через несколько минут все помещение заполнилось дымом. Сам новосибирец снимал все происходящее на мобильный телефон.
Как сообщает Infopro54, хулиган прятался за перегородкой. Когда прибыли полиция и Росгвардия, сибиряк уже успел сбежать. Сейчас его разыскивают.
«Сегодня в одно из отделений Сбербанка зашел мужчина. Предположительно, из хулиганских побуждений, он бросил в помещение петарды и скрылся. Никто из посетителей не пострадал. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.