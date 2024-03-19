Хулиган, едва не спаливший петардами новосибирский Сбербанк, попал на видео

Инцидент произошел сегодня в офисе на Кошурникова, 8/1. Неизвестный в форме зашел внутрь и начал взрывать петарды. Их он доставал из черного пакета, буквально через несколько минут все помещение заполнилось дымом. Сам новосибирец снимал все происходящее на мобильный телефон.