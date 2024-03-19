atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:46

Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

Карла 3 «похоронили», хотя король жив

Король Великобритании Карл III умер и воскрес за один день

19 марта 2024, 05:46
Фото: theroyalfamily/соцсети
Карла 3 «похоронили», хотя король жив
Король Великобритании Карл III умер: такими сообщениями пестрили российские СМИ. Спустя пару часов после шумихи король неожиданно воскрес. Как появился громкий фейк, выяснил Atas.info.

Кто такой Карл III

После смерти 97-летней королевы Елизаветы II, которая правила Великобританией 70 лет, новым монархом стал ее сын, принц Уэльский Чарльз. Он выбрал имя Карл III в качестве своего королевского имени. Чарльз Филип Артур Маунтбеттен-Виндзор, родился 14 ноября 1948 года в Лондоне. Он старший сын Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

Диана, бывшая жена Карла, Карл 3, Камилла, жена КарлаДиана, бывшая жена Карла, Карл 3, Камилла, жена Карла
Диана, бывшая жена Карла, Карл 3, Камилла, жена Карла
Фото: Wikipedia.org, theroyalfamily/соцсети

Личная жизнь Карла III

В личной жизни Чарльза играла важную роль Камилла Шанд. Они встретились в 1971 году, но из-за нестабильных отношений Камиллы с другим мужчиной, Эндрю Паркером-Боулзом, их роман был противозаконным. Тогда еще принца Чарльза отправили служить на флот, а Камилла вышла замуж за Эндрю Паркер-Боулза. Однако, они остались друзьями, и принц стал крестным отцом первого ребенка пары.

Позже, принц Чарльз встретил Диану, с которой поженился, несмотря на то, что не был в нее даже влюблен. Их брак был несчастным с самого начала, и вскоре они развелись. В это время Чарльз возобновил свой роман с Камиллой. В 2005 году они официально поженились после 30 лет любви. После смерти Елизаветы II, Камилла стала королевой-супругой.

Карл и КамиллаКарл и Камилла
Карл и ДианаКарл и Диана
Карл и Камилла
Фото: theroyalfamily/соцсети

Фейковая смерть Карла III

В России начали активно обсуждать смерть короля Карла III 18 марта 2024, но вскоре выяснилось, что он не умирал. Новость о его смерти быстро распространилась по различным СМИ. Официально сайт Букингемского дворца также не подтверждал эту информацию. Через какое-то время стало известно, что новость была вбросом.

Карл III действительно имеет серьезные проблемы со здоровьем, так как у него обнаружили рак. Однако, по словам врачей, его жизни ничего не угрожает и болезнь обнаружена на ранней стадии. Но есть некоторая неопределенность относительно его лечения, так как Карл III скептически относится к современной медицине и предпочитает альтернативные методы.

Фейковое заявление о смерти Карла 3Фейковое заявление о смерти Карла 3
Фейковое заявление о смерти Карла 3
Фото: соцсети

Новосибирцы переругались из-за смерти Елизаветы II

После смерти Елизаветы II в социальных сетях разгорелось обсуждения ее смерти. Первый пост о смерти Елизаветы II набрал более 500 000 просмотров и несколько сотен комментариев. Однако, за всей этой скорбью скрывались «диванные историки» и ненавистники, которые развязали скандал. Некоторые сибиряки ссорились на тему плюсов и минусов монархии, упоминая при этом президента России Владимира Путина, лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского и других политиков. Споры переросли в оскорбления личности. Пользователи также не забыли обсудить, как королева Елизавета II смогла прожить столько лет. По мнению некоторых, последние годы она «не держала ложку в руках», много отдыхала и гуляла с собаками.

Новость о смерти Карла 3 новосибирцы тоже не оставили без внимания.

«Думаю умер, но не готовы объявить, следы-то замести нужно. Как и с Королевой будет — месяцами не появлялась на публике, типа жива, потом только объявили»;

«Наконец то молодой король будет»;

«Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал»;

«Всю жизнь ждал своей очереди, в итоге скончался через год».

Елизавета 2 умерла два года назадЕлизавета 2 умерла два года назад
Елизавета 2 умерла два года назад
Фото: Flickr

Новость о смерти Елизаветы II тоже называли фейком

В день смерти матери Карла, покойной королевы Елизаветы II, утром британские таблоиды сообщили о том, что королева на грани. Через пару часов соцсети уже разрывались от новостей о кончине Елизаветы, но подобные разговоры тут же были опровергнуты. Однако ее смерть подтвердили, вечером того же дня, 8 сентября 2022 года. Именно по этой причине люди ищут долю правды в таком печальном известии.

Принц Чарльз стал новым королем Великобритании: почему его имя теперь Карл III
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирцы переругались в соцсети из-за смерти королевы Елизавета IIСериал «Корона» о жизни Елизаветы II: что за фильм, где смотреть, кто сыграл королеву
#Политика#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева#Фейк#Карл III#Великобритания
Подпишитесь
Итоги выборов президента в Новосибирской области в цифрах
Вчера, 04:05
Самая низкая явка на выборах оказалась в Новосибирской и Томской областях
Вчера, 02:45
Два корейских кафе продают в Новосибирске. Сколько за них просят
Вчера, 01:34
Инженер из Новосибирска построил дом на колесах. Теперь туристы глазеют на его жилье
Вчера, 01:50
Подросток сломал бедро, упав в овраг: он звал прохожих на помощь
Вчера, 03:18
Полицейские пресекли провокацию с зеленкой во время выборов в Новосибирске
Вчера, 03:36