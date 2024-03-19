Король Великобритании Карл III умер и воскрес за один день

После смерти Елизаветы II в социальных сетях разгорелось обсуждения ее смерти. Первый пост о смерти Елизаветы II набрал более 500 000 просмотров и несколько сотен комментариев. Однако, за всей этой скорбью скрывались «диванные историки» и ненавистники, которые развязали скандал. Некоторые сибиряки ссорились на тему плюсов и минусов монархии, упоминая при этом президента России Владимира Путина, лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского и других политиков. Споры переросли в оскорбления личности. Пользователи также не забыли обсудить, как королева Елизавета II смогла прожить столько лет. По мнению некоторых, последние годы она «не держала ложку в руках», много отдыхала и гуляла с собаками.