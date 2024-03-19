Король Великобритании Карл III умер и воскрес за один день

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После смерти 97-летней королевы Елизаветы II, которая правила Великобританией 70 лет, новым монархом стал ее сын, принц Уэльский Чарльз. Он выбрал имя Карл III в качестве своего королевского имени. Чарльз Филип Артур Маунтбеттен-Виндзор, родился 14 ноября 1948 года в Лондоне. Он старший сын Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского.
В личной жизни Чарльза играла важную роль Камилла Шанд. Они встретились в 1971 году, но из-за нестабильных отношений Камиллы с другим мужчиной, Эндрю Паркером-Боулзом, их роман был противозаконным. Тогда еще принца Чарльза отправили служить на флот, а Камилла вышла замуж за Эндрю Паркер-Боулза. Однако, они остались друзьями, и принц стал крестным отцом первого ребенка пары.
Позже, принц Чарльз встретил Диану, с которой поженился, несмотря на то, что не был в нее даже влюблен. Их брак был несчастным с самого начала, и вскоре они развелись. В это время Чарльз возобновил свой роман с Камиллой. В 2005 году они официально поженились после 30 лет любви. После смерти Елизаветы II, Камилла стала королевой-супругой.
В России начали активно обсуждать смерть короля Карла III 18 марта 2024, но вскоре выяснилось, что он не умирал. Новость о его смерти быстро распространилась по различным СМИ. Официально сайт Букингемского дворца также не подтверждал эту информацию. Через какое-то время стало известно, что новость была вбросом.
Карл III действительно имеет серьезные проблемы со здоровьем, так как у него обнаружили рак. Однако, по словам врачей, его жизни ничего не угрожает и болезнь обнаружена на ранней стадии. Но есть некоторая неопределенность относительно его лечения, так как Карл III скептически относится к современной медицине и предпочитает альтернативные методы.
После смерти Елизаветы II в социальных сетях разгорелось обсуждения ее смерти. Первый пост о смерти Елизаветы II набрал более 500 000 просмотров и несколько сотен комментариев. Однако, за всей этой скорбью скрывались «диванные историки» и ненавистники, которые развязали скандал. Некоторые сибиряки ссорились на тему плюсов и минусов монархии, упоминая при этом президента России Владимира Путина, лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского и других политиков. Споры переросли в оскорбления личности. Пользователи также не забыли обсудить, как королева Елизавета II смогла прожить столько лет. По мнению некоторых, последние годы она «не держала ложку в руках», много отдыхала и гуляла с собаками.
Новость о смерти Карла 3 новосибирцы тоже не оставили без внимания.
«Думаю умер, но не готовы объявить, следы-то замести нужно. Как и с Королевой будет — месяцами не появлялась на публике, типа жива, потом только объявили»;
«Наконец то молодой король будет»;
«Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал»;
«Всю жизнь ждал своей очереди, в итоге скончался через год».
В день смерти матери Карла, покойной королевы Елизаветы II, утром британские таблоиды сообщили о том, что королева на грани. Через пару часов соцсети уже разрывались от новостей о кончине Елизаветы, но подобные разговоры тут же были опровергнуты. Однако ее смерть подтвердили, вечером того же дня, 8 сентября 2022 года. Именно по этой причине люди ищут долю правды в таком печальном известии.