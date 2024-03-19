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Общая сумма арестованных средств превышает 874 млн рублей

Менеджеры ГК «ВИС» остались без денег из-за банкротства «Экологии Новосибирск»

19 марта 2024, 08:15
Фото: 1MI
Общая сумма арестованных средств превышает 874 млн рублей

Суд арестовал счета топ-менеджеров ГК «ВИС» по делу «Экологии Новосибирск»

Денежные средства на счетах заморожены по иску одного из кредиторов бывшего регоператора по обращению с отходами. Суд согласился с доводами о том, что учредители «Экологии» могут вывести деньги, необходимые для оплаты долгов компании

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск компании «Экосервис» об аресте счетов, недвижимости и ценных бумаг представителей группы компаний «ВИС», входивших в число учредителей ООО «Экология Новосибирск», до начала февраля 2023 выполнявшего функцию регионального оператора по обращению с отходами.

Ограничения на общую сумму более 874 млн рулей коснулись Татьяны Бобыревой, Юрия Туктарова, Игоря Фраинта, Дениса Карасева, Игоря Коваля, Андрея Чемодурова, Кирилла Гапеева, Игоря Снегурова и Дмитрия Доева.

Обеспечительные меры связаны с тем, что «могут быть предприняты действия по отчуждению имущества из собственности, что приведет к невозможности исполнения судебного акта в будущем», говорится в определении суда.

По данным системы СПАРК, ООО «Экосервис» зарегистрировано в 2013 году в городе Бердске, директором и владельцем компании Жанна Теличко. В качестве основного вида деятельности указан сбор неопасных отходов. Чистая прибыль компании по итогам 2022 года составила 24,2 млн руб.

ООО «Экология Новосибирск» начало работу в качестве регионального оператора по обращению с отходами Новосибирской области в 2019 году. В мае 2022 правительство Новосибирской области расторгло концессионное соглашение с «Экология Новосибирск» на строительство двух мусоросортировочных комплексов.

В феврале 2023 года «Экологию Новосибирск» лишили статуса регоператора по обращению с ТБО. Поводом для этого послужило отсутствие банковской гарантии на 2023 года, которая является обязательным условием для работы. В марте того же года компания была признана банкротом. 75% «Экологии Новосибирск» принадлежит структуре, входящей в ГК «ВИС».

Екатерина Невзорова, Татьяна Бобырева, Юрий Туктаров, Игорь Фраинт — миноритарные учредители ООО «Экология-Новосибирск». Игорь Коваль — генеральный директор нескольких компаний из контура ГК «Вис». Денис Карасев — экс-гендиректор ООО «Экотранс-Н». Андрей Чемодуров, генеральный директор учредителя «Экологии Новосибирск», ООО«Компания Проектного Финансирования». Кирилл Гапеев — генеральный директор АО «УК „ВИС“. Дмитрий Доев — член совета директоров Группы „ВИС“. Игорь Снегуров — председатель Совета директоров Группы „ВИС“, сообщает РБК-Новосибирск.

Ранее группу компаний «ВИС» обвиняли в причинении миллиардного ущерба бывшему «мусорному» регоператору. Конкурсный управляющий ООО «Экология-Новосибирск» Владислав Баряев полагает, что эти действия и привели к фактическому банкротству.

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#Экономика#Новосибирск#Суд#Арбитраж#Счета#ГК ВИС
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