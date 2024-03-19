«Надо гордиться»: глава Минобрнауки Фальков посетил площадку СКИФ

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
На площадке возводится комплекс из 34 зданий, общая площадь составляет 86,8 тысячи квадратных метров. Диаметр кольцевого здания основного накопителя электронов, являющегося источником синхротронного излучения — 240 м, что не имеет аналогов в мире.
По итогам осмотра строительной площадки в Институте катализа им. Г. К. Борескова состоялось совещание под председательством главы Минобрнауки. Министр подчеркнул важность СКИФ как драйвера научно-технологического развития России.
«Синхротрон — уникальный по своим характеристикам объект. Он дает конкурентные преимущества российским ученым и исследователям в различных областях знания. СКИФ имеет современнейшую инфраструктуру, а само оборудование построено здесь. В Новосибирске. И этим надо гордиться», — заявил Валерий Фальков.
На базе СКИФ будут созданы новые рабочие места для ученых, исследователей и молодых специалистов. Для работы на синхротроне сформируют кадры совместно Новосибирским государственным университетом и другими институтами. Уже сейчас подготовлена международная научная программа, которая находится на обсуждении в Российской академии наук.
Само строительство идет в установленные сроки. Уже в начале мая планируется сдать помещения для начала монтажа ускорительного оборудования в здании инжектора, а в июле — накопителя. Кроме того, до 2035 года в наукограде Кольцово создадут тридцать экспериментальных станций.
Запуск уникальной по своим характеристикам мегасайенс-установки «СКИФ» даст ученым возможность проводить исследования в области биологии, химии, геологии, катализа, материаловедения и многим другим на источнике синхротронного излучения с рекордной в мире яркостью.