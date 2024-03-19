«Надо гордиться»: глава Минобрнауки Фальков посетил площадку СКИФ

Само строительство идет в установленные сроки. Уже в начале мая планируется сдать помещения для начала монтажа ускорительного оборудования в здании инжектора, а в июле — накопителя. Кроме того, до 2035 года в наукограде Кольцово создадут тридцать экспериментальных станций.