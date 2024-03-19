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Валерий Фальков посетил площадку СКИФ в Кольцово

«Надо гордиться»: глава Минобрнауки Фальков посетил площадку СКИФ

19 марта 2024, 09:10
Фото: Министерство науки и высшего образования РФ
Валерий Фальков посетил площадку СКИФ в Кольцово

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков осмотрел площадку СКИФ

В Новосибирске с рабочим визитом находится министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. Одной из целей визита стало посещение строительной площадки Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ).

На площадке возводится комплекс из 34 зданий, общая площадь составляет 86,8 тысячи квадратных метров. Диаметр кольцевого здания основного накопителя электронов, являющегося источником синхротронного излучения — 240 м, что не имеет аналогов в мире.

По итогам осмотра строительной площадки в Институте катализа им. Г. К. Борескова состоялось совещание под председательством главы Минобрнауки. Министр подчеркнул важность СКИФ как драйвера научно-технологического развития России.

«Синхротрон — уникальный по своим характеристикам объект. Он дает конкурентные преимущества российским ученым и исследователям в различных областях знания. СКИФ имеет современнейшую инфраструктуру, а само оборудование построено здесь. В Новосибирске. И этим надо гордиться», — заявил Валерий Фальков.
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На базе СКИФ будут созданы новые рабочие места для ученых, исследователей и молодых специалистов. Для работы на синхротроне сформируют кадры совместно Новосибирским государственным университетом и другими институтами. Уже сейчас подготовлена международная научная программа, которая находится на обсуждении в Российской академии наук.

Само строительство идет в установленные сроки. Уже в начале мая планируется сдать помещения для начала монтажа ускорительного оборудования в здании инжектора, а в июле — накопителя. Кроме того, до 2035 года в наукограде Кольцово создадут тридцать экспериментальных станций.

Запуск уникальной по своим характеристикам мегасайенс-установки «СКИФ» даст ученым возможность проводить исследования в области биологии, химии, геологии, катализа, материаловедения и многим другим на источнике синхротронного излучения с рекордной в мире яркостью.

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