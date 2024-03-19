Нарушения были: что показала проверка «Небара» после скандала с публичным сексом

В отношении руководства бара Nebar было возбуждено дело за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Для юридических лиц по данному факту предусмотрены штрафы от 30 до 50 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, пишет «Сибкрай», ссылаясь на прокуратуру.