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В баре нашли нарушения

Нарушения были: что показала проверка «Небара» после скандала с публичным сексом

19 марта 2024, 02:36
Фото: 2ГИС
В баре нашли нарушения

Обнародованы результаты проверки в новосибирском «Небаре» после скандала

Скандальный новосибирский Nebar проверила прокуратура. Там нашли нарушения, связанные с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

В отношении руководства бара Nebar было возбуждено дело за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Для юридических лиц по данному факту предусмотрены штрафы от 30 до 50 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, пишет «Сибкрай», ссылаясь на прокуратуру.

Напомним, что бар решили проверить в феврале текущего года. Депутат Заксобрания Александр Аверкин направил официальное обращение руководителю прокуратуры, с просьбой дать юридическую оценку ночному клубу «Небар» из-за нарушения законодательства и моральных норм общества. Связано это с распространенным видео, где запечатлен публичный секс на барной стойке.

В ответ на обвинения, руководство лишь поиронизировало и организовало новую вечеринку. Ее назвали «постной». В рамках этого мероприятия в заведении предлагали только хлеб и воду, а также духовные практики.

На скандал откликнулся и глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров, который считает, что подобное заведение следует закрыть. Он публично обратился к Следственному комитету и прокуратуре, просив обратить внимание на этот клуб.

Скандальный новосибирский «Небар» после публичного секса проверит прокуратура
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#Новосибирск#Роспотребнадзор#Прокуратура#Клуб#Бар#Нарушения#Штраф#Эмилия Губарева#18+
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