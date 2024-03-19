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Запуск ракеты намечен на 21 марта

Новосибирцев призвали не пугаться «космической медузы» в небе

19 марта 2024, 10:00
Фото: Роскосмос
Запуск ракеты намечен на 21 марта

Жители Новосибирска смогут наблюдать полет ракеты «Союз МС-25»

В четверг, 21 марта, над Новосибирском пролетит пилотируемая ракета «Союз МС-25». Ее запустят с космодрома Байконур.

Полет космического аппарата над сибирской столицей произойдет в 20:21 вечера, через четыре минуты после запуска. При этом свечение реактивных газов будет напоминать медузу. Но бояться этого не стоит.

Как сообщает VN.ru, понаблюдать за необычным явлением можно будет на набережной ОбьГЭС. Кроме свечения реактивных газов, новосибирцы смогут увидеть падение и сгорание в атмосфере Земли ступеней ракеты.

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Сейчас ракету готовят к запуску. Экипаж будет состоять из Олега Новицкого (Российская Федерация), Марины Василевской (Республика Беларусь) и Трейси Дайсон (США).

Участники полета должны провести на МКС двенадцать суток и вернуться на Землю на корабле «Союз МС-24» вместе с американкой Лорел О’Хара. Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб через год приземлятся вместе с Лорел Дайсон на «Союзе МС-25».

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Космос#Ракета#Александр Ляхов
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