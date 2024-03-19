Первые малые технологические компании в 2024 году получили кредиты на 2 млрд под 3%

По словам главы Корпорации МСП и председателя наблюдательного совета МСП Банка Александра Исаевича, сегодня в России активно развиваются технологии. Речь идёт не только об IT-сфере, но и других — медицине, науке, производстве. Также он напомнил о программе «Взлет — от стартапа до IPO», в рамках которой МСП Банк кредитует высокотехнологичный бизнес по ставке 3% годовых, пишет regnum.ru.