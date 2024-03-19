Первые малые технологические компании в 2024 году получили кредиты на 2 млрд под 3%

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
По словам главы Корпорации МСП и председателя наблюдательного совета МСП Банка Александра Исаевича, сегодня в России активно развиваются технологии. Речь идёт не только об IT-сфере, но и других — медицине, науке, производстве. Также он напомнил о программе «Взлет — от стартапа до IPO», в рамках которой МСП Банк кредитует высокотехнологичный бизнес по ставке 3% годовых, пишет regnum.ru.
Исаевич заявил, что решение масштабировать программу за счет увеличения суммы кредита для МТК и распространения льгот на сегмент МСП+ востребовано бизнесом. Это развивает импортозамещение и укрепляет технологический суверенитет Российской Федерации.
Согласно подготовленным КМСП и Минэкономразвития изменениям, МТК теперь могут получать кредиты до 1 млрд рублей в МСП Банке под 3% годовых по упрощенной процедуре. Сейчас заёмщикам не требуется проходить экспертизу и представлять документы для подтверждения инновационности. При подаче заявки на кредит через цифровую платформу МСП.РФ процесс автоматизируется.
Одной из первых МТК-компаний, воспользовавшихся новой услугой, стал разработчик инженерных решений для аэродромных объектов «ИВК АИР Групп». Компания получила 300 млн рублей на пополнение оборотных средств под 3% годовых.
300 млн получила и компания «НПП „Технология“ из Челябинской области, занимающаяся созданием модификаторов для стали и чугуна.
Напомним: некоторые предприятия получили статус МТК в процессе рассмотрения заявок на льготное финансирование.
Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» был инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Курирует его первый вице-премьер Андрей Белоусов.