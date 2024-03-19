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Подросткам закрыли деструктивные сайты

Роскомнадзор «закрыл» свыше 200 ресурсов за дурные призывы к подросткам

19 марта 2024, 12:49
Фото: 1MI
Подросткам закрыли деструктивные сайты

Новосибирским подросткам ограничили доступ к 240 сайтам

В Сибирском федеральном округе был ограничен доступ несовершеннолетних к ряду интернет-ресурсов. Все они пропагандировали деструктивное мышление в среде подростков.

Всего в 2023 году было выявлено свыше 700 материалов с противоправным контентом. Из них заблокировали далеко не все.

«Было закрыто 240 интернет-сайтов различной направленности», — сообщила в пресс-центре ТАСС начальник отдела по делам несовершеннолетних управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Анна Беляева.

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Одним из примеров является зацепинг, когда подростки цепляются за различные части поездов и катаются по железной дороге. В прошлом году сотрудники полиции выявили восемь зацеперов, в этом — один. При этом с начала 2024 года двое несовершеннолетних получили травмы.

Напомним, что в минувший понедельник нашли тело несовершеннолетнего в ЖК «Парково». Подросток мог сделать неудачное селфи и упасть с балкона 22-го этажа.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Интернет#Полиция#Роскомнадзор#Подростки#Зацеперы#Александр Ляхов
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