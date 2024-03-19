Роскомнадзор «закрыл» свыше 200 ресурсов за дурные призывы к подросткам

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Всего в 2023 году было выявлено свыше 700 материалов с противоправным контентом. Из них заблокировали далеко не все.
«Было закрыто 240 интернет-сайтов различной направленности», — сообщила в пресс-центре ТАСС начальник отдела по делам несовершеннолетних управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Анна Беляева.
Одним из примеров является зацепинг, когда подростки цепляются за различные части поездов и катаются по железной дороге. В прошлом году сотрудники полиции выявили восемь зацеперов, в этом — один. При этом с начала 2024 года двое несовершеннолетних получили травмы.
Напомним, что в минувший понедельник нашли тело несовершеннолетнего в ЖК «Парково». Подросток мог сделать неудачное селфи и упасть с балкона 22-го этажа.