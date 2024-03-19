Роскомнадзор «закрыл» свыше 200 ресурсов за дурные призывы к подросткам

Одним из примеров является зацепинг, когда подростки цепляются за различные части поездов и катаются по железной дороге. В прошлом году сотрудники полиции выявили восемь зацеперов, в этом — один. При этом с начала 2024 года двое несовершеннолетних получили травмы.