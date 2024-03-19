Семья новосибирцев с двумя детьми разбилась в смертельном ДТП в Кузбассе

Перед ними выехали два грузовика, один из которых попытался обогнать другой. Водитель первого грузовика смог вернуться на свою полосу, но женщина за рулем «Форда» запаниковала и потеряла контроль над машиной. Они столкнулись с грузовиком Iveco Stralis, а затем с автомобилем Volvo.