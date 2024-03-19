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Мама с детьми погибла

Семья новосибирцев с двумя детьми разбилась в смертельном ДТП в Кузбассе

19 марта 2024, 01:26
Фото: соцсети
Мама с детьми погибла
Смертельное ДТП произошло на трассе в Кемеровской области. В результате аварии погибла семья из Новосибирска — двое взрослых и двое детей. Причина аварии, возможно, связана с водителем грузовика.

О происшествии сообщили в ВК-группе «Регион 42 Кемерово» и другим пабликам. Информация была подтверждена в МВД. По словам очевидцев, новосибирцы ехали на автомобиле Ford Mondeo.

Перед ними выехали два грузовика, один из которых попытался обогнать другой. Водитель первого грузовика смог вернуться на свою полосу, но женщина за рулем «Форда» запаниковала и потеряла контроль над машиной. Они столкнулись с грузовиком Iveco Stralis, а затем с автомобилем Volvo.

Фото: соцсети

В машине находились двое взрослых и двое детей. Установлено, что дети учились в школе №217 в Новосибирске. Бабушка детей обратилась к родителям одноклассников с просьбой о помощи в организации похорон, так как других родственников у них нет.

Напомним, ранее мы рассказывали, как автобус «Чемкент-Новосибирск» с 56 пассажирами перевернулся в Алтайском крае. В результате происшествия пострадали семеро взрослых, получивших травмы.

Автобус «Чемкент-Новосибирск» с 56 пассажирами перевернулся в Алтайском крае
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