Смертельное селфи. Подросток погиб, выпав из 22-этажного ЖК в Ленинском районе

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Published Сегодня, 04:12
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Updated Сегодня, 04:14
Утром 18 марта в Ленинском районе Новосибирска под окнами дома на улице Райсовета, 14 в микрорайоне Сад Кирова нашли труп подростка. Об этом сообщает телеграм-канал «Инцидент Новосибирск».
По словам очевидцев, на которых ссылается канал, это был несчастный случай. Всё случилось, когда подростки вышли фотографироваться на балкон 22-этажного ЖК «Парково».
В пресс-службе ГУ МВД по НСО полиции заявили, что в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа, на место выезжала следственно-оперативная группа.