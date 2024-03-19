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В Новосибирске погиб подросток, выпав из 22-этажного ЖК

Смертельное селфи. Подросток погиб, выпав из 22-этажного ЖК в Ленинском районе

19 марта 2024, 04:12
Фото: 1MI, телеграм-канал «Инцидент Новосибирск»

В Новосибирске погиб подросток, выпав из 22-этажного ЖК

По словам очевидцев, на которых ссылается канал, это был несчастный случай. Подростки вышли фотографироваться на балкон 22-этажного ЖК «Парково».

Утром 18 марта в Ленинском районе Новосибирска под окнами дома на улице Райсовета, 14 в микрорайоне Сад Кирова нашли труп подростка. Об этом сообщает телеграм-канал «Инцидент Новосибирск».

По словам очевидцев, на которых ссылается канал, это был несчастный случай. Всё случилось, когда подростки вышли фотографироваться на балкон 22-этажного ЖК «Парково».

В пресс-службе ГУ МВД по НСО полиции заявили, что в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа, на место выезжала следственно-оперативная группа.

Подросток выпал из окна восьмого этажа в новосибирском Академгородке
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#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Проверка#Труп#Инцидент#ЖК#Алёна Рогонова
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