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Сотрудника новосибирского метро наградили медалью «За отвагу» за участие в СВО

Сотрудника новосибирского метро наградили медалью «За отвагу» за участие в СВО

19 марта 2024, 04:43
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
В метро Владимир Рыжков работает оператором-дефектоскопистом. Он был мобилизован и сейчас находится в зоне действия специальной военной операции.

Сотрудника Новосибирского метрополитена Владимира Рыжкова наградили медалью «За отвагу» за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба метрополитена.

«Оператор-дефектоскопист Службы пути и тоннельных сооружений был мобилизован в ряды ВС РФ и с честью служит в зоне Специальной военной операции», — сказано в сообщении.
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Ранее метрополитен подсчитал, что станцией «Октябрьская» стали пользоваться больше пассажиров. За год прирост составил 12,7%.

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