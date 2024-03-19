Сотрудника новосибирского метро наградили медалью «За отвагу» за участие в СВО

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Сотрудника Новосибирского метрополитена Владимира Рыжкова наградили медалью «За отвагу» за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба метрополитена.
«Оператор-дефектоскопист Службы пути и тоннельных сооружений был мобилизован в ряды ВС РФ и с честью служит в зоне Специальной военной операции», — сказано в сообщении.
Ранее метрополитен подсчитал, что станцией «Октябрьская» стали пользоваться больше пассажиров. За год прирост составил 12,7%.