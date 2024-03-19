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Станцию «Спортивную» пообещали сдать к лету

Станцию «Спортивную» пообещали сдать к лету

19 марта 2024, 07:33
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Станцию «Спортивную» пообещали сдать к лету

Стали известны новые сроки сдаачи станции метро «Спортивная» в Новосибирске

В Новосибирске изменились сроки сдачи станции метро «Спортивная». В настоящий момент продолжается прохождение экспертизы.

В ходе заседания комитета Законодательного собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике стало известно, когда завершится экспертиза.

«Срок прохождения экспертизы — двадцать рабочих дней. Плюс 37 дней на загрузку так называемой ценовой экспертизы. В планах выйти из экспертизы до конца мая». — заявил временно исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов.

Сдать станцию метро «Спортивная» в эксплуатацию планируется в течение года.

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До этого общественник Евгений Митрофанов в своем Telegram-канале заявил о пробуксовке экспертизы из-за неполадок с электроснабжением. Тогда в мэрии Новосибирска рассказали о подготовке полного комплекта документации по объекту.

Напомним, что в Новосибирске начался судебный процесс над подрядчиком ЛДС «Сибирь-Арена» Михаилом Воловичем. Его подозревают в мошенничестве и коммерческом подкупе.

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