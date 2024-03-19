Станцию «Спортивную» пообещали сдать к лету

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В ходе заседания комитета Законодательного собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике стало известно, когда завершится экспертиза.
«Срок прохождения экспертизы — двадцать рабочих дней. Плюс 37 дней на загрузку так называемой ценовой экспертизы. В планах выйти из экспертизы до конца мая». — заявил временно исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов.
Сдать станцию метро «Спортивная» в эксплуатацию планируется в течение года.
До этого общественник Евгений Митрофанов в своем Telegram-канале заявил о пробуксовке экспертизы из-за неполадок с электроснабжением. Тогда в мэрии Новосибирска рассказали о подготовке полного комплекта документации по объекту.
Напомним, что в Новосибирске начался судебный процесс над подрядчиком ЛДС «Сибирь-Арена» Михаилом Воловичем. Его подозревают в мошенничестве и коммерческом подкупе.