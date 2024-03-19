Тепло и дожди предрекают синоптики в апреле — погода весной 2024

Прогнозы синоптиков предвещают стабильное увеличение температуры воздуха весь месяц. Сервис «Яндекс. Погода» сообщает, что за исключением трех ночей (3, 5 и 6 апреля), когда температура будет близка к нулевой отметке, будет достаточно тепло. Наиболее жаркими неделями будут предпоследняя и последняя, когда дневные температуры будут колебаться от +8 до +15. При этом апрель будет дождливым, почти без ясных дней.