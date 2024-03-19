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В апреле будет тепло

Тепло и дожди предрекают синоптики в апреле — погода весной 2024

19 марта 2024, 01:45
Фото: Изображение Midjourney
В апреле будет тепло

Потепление до +23 градусов прогнозируют синоптики в апреле в Новосибирске

В апреле в Новосибирске ожидается повышение температуры до +23. Что еще предрекают погодные сервисы на второй месяц весны.

Прогнозы синоптиков предвещают стабильное увеличение температуры воздуха весь месяц. Сервис «Яндекс. Погода» сообщает, что за исключением трех ночей (3, 5 и 6 апреля), когда температура будет близка к нулевой отметке, будет достаточно тепло. Наиболее жаркими неделями будут предпоследняя и последняя, когда дневные температуры будут колебаться от +8 до +15. При этом апрель будет дождливым, почти без ясных дней.

Сервис Gismeteo пока предоставил прогноз только на первые две недели апреля. Ожидается, что почти каждый день будет дождь при дневных температурах от –2 до +4 и ночных температурах от –1 до –8.

«Погода.Mail.ru» прогнозирует более теплый апрель, особенно к концу месяца. По их данным, середина и конец апреля будут характеризоваться значительным повышением температуры воздуха, с дневными значениями до +23.

Напомним, ранее мы рассказали о паводке в Новосибирской области. Он неизбежно начнется в апреле.

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