Топ вечных пробок в Новосибирске — где часами стоят водители

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В начале марта на Октябрьском мосту Новосибирска начался ремонт проезжей части. Работы ведутся как днем, так и ночью. Из-за ямочного ремонта на переправе возникают километровые дорожные заторы, что очень возмущает новосибирцев на автомобилях. Но это далеко не единственное место, которое раздражает местных жителей. Рассказываем о самых загруженных магистралях города.
Пробку на улице Большевистская в Октябрьском районе можно назвать номером один по автомобильной загруженности. Заторы до центра города отнимают по несколько часов, особенно в час пик. Пробки тянутся от Камышинской до Речного вокзала. Движение тормозят множество светофоров и перекрестков. Весь поток упирается в светофор на пересечении Большевистской и подъема на Коммунальный мост сразу после метро. Не менее затруднено движение и на Ипподромской улице.
Когда новосибирцы попадают в пробки, они пишут в сервисе 2ГИС разные возмущенные комментарии:
«Вот это стояк с утра, вот это я понимаю», «Спасайся, человек», «С днём сноубординга», «Рождённый ползать, отползи ты уже к обочине», «Уважаемые трактористы, подвиньте ковшиком участников ДТП к обочине».
Сейчас Октябрьский мост ремонтируют. С 7 марта проезжую часть на мосту сузили на три метра из-за ремонта, который будет идти до ноября 2024 года. Ранее врио мэра Олег Клемешов разозлился из-за того, что на перекрытой части работает один бетонолом, ремонт идет медленными темпами. Кроме того, глава города поручил разобраться с пробками, которые начались сразу после работ в двойном объеме. Клемешов предложил изменить работу светофоров у моста.
Водители не сдерживаются в эмоциях, оставляя сообщения в сервисах, когда попадают в злополучные пробки, в особенности утром и вечером.
«Мне на работу к 8, я до сих пор еду», — написал пользователь в 9:00; «Новосибирская забава — селиться на одном берегу, а искать работу на другом»; «Левый берег кто-то проклял»; «Это правый берег проклят, если на него не попасть»; «Начать ремонт дорог постепенно, не нарушая трафик — нет. Начать ремонт всего, не закончив ничего — да».
Мост собирает и утром и вечером километровые пробки: это касается направления как на левый, так и на правый берег. Ситуация ухудшается, когда на переправе делают ремонт. Сильнейшие заторы возникают на пл. Энергетиков и пл. Труда (о «кольце Ада» будет следующий пункт). По данным сервиса 2GIS, иногда пробки тянутся от Колыванского шоссе и железнодорожной станции «Ипподром» до Димитровского моста и площади Станиславского.
Горожане также сетуют в комментариях на злополучные дорожные заторы, которые отнимают у них много времени.
«Уже час стоим без движения! Это является уважительной причиной при опоздании на работу?»; «Регулировщик попутал всё движение и стоит по телефону болтает, всё колом встало»; «Пробосибирск»; «Этот город проклят!»; «Город днище. Люди уже озлоблены с утра».
Сложный участок дорожной сети в Новосибирске, который находится на площади Труда и площади Энергетиков, известен под названием «Кольцо ада». Это место прославилось благодаря постоянным пробкам, шуму и строительному хаосу Четвертого моста. Даже сам вид этой развязки вызывает грусть. Водители Новосибирска испытывают трудности при проезде через нее ежедневно. В прошлом году тогда еще мэр Новосибирска Анатолий Локоть и вовсе заблудился на развязке. Он отправился встречать свою жену в аэропорт и потерялся в выездах. Решение проблем с «Кольцом Ада» искали весь прошлый год, однако ситуацию с заторами улучит только завершение строительства платной переправы.
Новосибирцы не скупятся на гневные комментарии в сервисах. Развязка стала локальным мемом в интернет-пространстве.
«Сегодня самый быстрый транспорт — это ноги»; «Здесь нужно туалет и столовую поставить»; «Из-за него стоит, походу», — такое сообщение появилось на карте на скульптуре «Северный олень», расположенной в Парке Кирова неподалеку; «Открывайте проезд через стройку».
«Тёщин язык» — это крутой поворот объезда железной дороги в Ленинском районе Новосибирска. Он соединяет Троллейную улицу с Хилокской. Как утром, так и вечером автомобилисты стоят в пробках. Дорога до метро «Карла Маркса» занимает около 30 минут. Проезд затруднен и на Ордынскую трассу — традиционному направлению дачников в летнее время. Плотность пробок оценивается в час пик на 7-9 баллов.
Горожане пишут шутливые комментарии насчет пробок на «Тещином языке», предположив, что так выглядит начало ада.
«Пропустите домой, нас ждет кот, мы дома не были четыре дня!»; «Стоит Толмачевское шоссе в сторону Тещиного языка и от улицы Хилокской ж…опа. Езжайте другими путями, товарищи»; «Да по моему уже и объездные дороги забиты)))»; «Там походу как всегда ара с этих улиц вылезла».
Как объяснить такие «адские» пробки? Эксперт регионального отделения «Общероссийского народного фронта» в области дорожного движения Александр Стефанов назвал одну из причин заторов:
«Зачастую слышу рассуждения, что нам надо дороги делать шире. Нет, на самом деле, как правило, ширина дороги играет второстепенную роль. К сожалению, в Новосибирске катастрофически мало развязок двухуровневых. И в тех местах, где транспортные потоки сливаются, где идут массовые перестроения, там и возникают заторные явления».