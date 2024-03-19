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Published Сегодня, 02:46

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Где новосибирцы стоят в пробках

Топ вечных пробок в Новосибирске — где часами стоят водители

19 марта 2024, 02:46
Фото: atas.info
Где новосибирцы стоят в пробках

Опубликован топ вечных пробок в Новосибирске

В Новосибирске есть такие пробки, которые не зависят от времени, погоды и других обстоятельств. Бесконечные заторы портят жизнь водителям как утром, так и вечером. В них приходится стоять по часу, а иногда и по несколько. Atas.info собрал главные маршруты с дорожными заторами.

В начале марта на Октябрьском мосту Новосибирска начался ремонт проезжей части. Работы ведутся как днем, так и ночью. Из-за ямочного ремонта на переправе возникают километровые дорожные заторы, что очень возмущает новосибирцев на автомобилях. Но это далеко не единственное место, которое раздражает местных жителей. Рассказываем о самых загруженных магистралях города.

 

Улица Большевистская

Пробку на улице Большевистская в Октябрьском районе можно назвать номером один по автомобильной загруженности. Заторы до центра города отнимают по несколько часов, особенно в час пик. Пробки тянутся от Камышинской до Речного вокзала. Движение тормозят множество светофоров и перекрестков. Весь поток упирается в светофор на пересечении Большевистской и подъема на Коммунальный мост сразу после метро. Не менее затруднено движение и на Ипподромской улице.

Когда новосибирцы попадают в пробки, они пишут в сервисе 2ГИС разные возмущенные комментарии:

«Вот это стояк с утра, вот это я понимаю», «Спасайся, человек», «С днём сноубординга», «Рождённый ползать, отползи ты уже к обочине», «Уважаемые трактористы, подвиньте ковшиком участников ДТП к обочине».
Улица БольшевистскаяУлица Большевистская
Улица Большевистская
Фото: atas.info

Октябрьский мост

Сейчас Октябрьский мост ремонтируют. С 7 марта проезжую часть на мосту сузили на три метра из-за ремонта, который будет идти до ноября 2024 года. Ранее врио мэра Олег Клемешов разозлился из-за того, что на перекрытой части работает один бетонолом, ремонт идет медленными темпами. Кроме того, глава города поручил разобраться с пробками, которые начались сразу после работ в двойном объеме. Клемешов предложил изменить работу светофоров у моста.

Водители не сдерживаются в эмоциях, оставляя сообщения в сервисах, когда попадают в злополучные пробки, в особенности утром и вечером.

«Мне на работу к 8, я до сих пор еду», — написал пользователь в 9:00; «Новосибирская забава — селиться на одном берегу, а искать работу на другом»; «Левый берег кто-то проклял»; «Это правый берег проклят, если на него не попасть»; «Начать ремонт дорог постепенно, не нарушая трафик — нет. Начать ремонт всего, не закончив ничего — да».
Октябрьский мостОктябрьский мост
Октябрьский мост
Фото: atas.info

Димитровский мост

Мост собирает и утром и вечером километровые пробки: это касается направления как на левый, так и на правый берег. Ситуация ухудшается, когда на переправе делают ремонт. Сильнейшие заторы возникают на пл. Энергетиков и пл. Труда (о «кольце Ада» будет следующий пункт). По данным сервиса 2GIS, иногда пробки тянутся от Колыванского шоссе и железнодорожной станции «Ипподром» до Димитровского моста и площади Станиславского.

Горожане также сетуют в комментариях на злополучные дорожные заторы, которые отнимают у них много времени.

«Уже час стоим без движения! Это является уважительной причиной при опоздании на работу?»; «Регулировщик попутал всё движение и стоит по телефону болтает, всё колом встало»; «Пробосибирск»; «Этот город проклят!»; «Город днище. Люди уже озлоблены с утра».
Димитровский мостДимитровский мост
Димитровский мост
Фото: atas.info

«Кольцо Ада»

Сложный участок дорожной сети в Новосибирске, который находится на площади Труда и площади Энергетиков, известен под названием «Кольцо ада». Это место прославилось благодаря постоянным пробкам, шуму и строительному хаосу Четвертого моста. Даже сам вид этой развязки вызывает грусть. Водители Новосибирска испытывают трудности при проезде через нее ежедневно. В прошлом году тогда еще мэр Новосибирска Анатолий Локоть и вовсе заблудился на развязке. Он отправился встречать свою жену в аэропорт и потерялся в выездах. Решение проблем с «Кольцом Ада» искали весь прошлый год, однако ситуацию с заторами улучит только завершение строительства платной переправы.

Новосибирцы не скупятся на гневные комментарии в сервисах. Развязка стала локальным мемом в интернет-пространстве.

«Сегодня самый быстрый транспорт — это ноги»; «Здесь нужно туалет и столовую поставить»; «Из-за него стоит, походу», — такое сообщение появилось на карте на скульптуре «Северный олень», расположенной в Парке Кирова неподалеку; «Открывайте проезд через стройку».
Развязка пл. ТрудаРазвязка пл. Труда
Развязка пл. Труда
Фото: Электронный город

«Тещин язык»

«Тёщин язык» — это крутой поворот объезда железной дороги в Ленинском районе Новосибирска. Он соединяет Троллейную улицу с Хилокской. Как утром, так и вечером автомобилисты стоят в пробках. Дорога до метро «Карла Маркса» занимает около 30 минут. Проезд затруднен и на Ордынскую трассу — традиционному направлению дачников в летнее время. Плотность пробок оценивается в час пик на 7-9 баллов.

Горожане пишут шутливые комментарии насчет пробок на «Тещином языке», предположив, что так выглядит начало ада.

«Пропустите домой, нас ждет кот, мы дома не были четыре дня!»; «Стоит Толмачевское шоссе в сторону Тещиного языка и от улицы Хилокской ж…опа. Езжайте другими путями, товарищи»; «Да по моему уже и объездные дороги забиты)))»; «Там походу как всегда ара с этих улиц вылезла».
Тещин языкТещин язык
Тещин язык
Фото: 2ГИС

Как объяснить такие «адские» пробки? Эксперт регионального отделения «Общероссийского народного фронта» в области дорожного движения Александр Стефанов назвал одну из причин заторов:

«Зачастую слышу рассуждения, что нам надо дороги делать шире. Нет, на самом деле, как правило, ширина дороги играет второстепенную роль. К сожалению, в Новосибирске катастрофически мало развязок двухуровневых. И в тех местах, где транспортные потоки сливаются, где идут массовые перестроения, там и возникают заторные явления».
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