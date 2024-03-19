Топ вечных пробок в Новосибирске — где часами стоят водители

Сложный участок дорожной сети в Новосибирске, который находится на площади Труда и площади Энергетиков, известен под названием «Кольцо ада». Это место прославилось благодаря постоянным пробкам, шуму и строительному хаосу Четвертого моста. Даже сам вид этой развязки вызывает грусть. Водители Новосибирска испытывают трудности при проезде через нее ежедневно. В прошлом году тогда еще мэр Новосибирска Анатолий Локоть и вовсе заблудился на развязке. Он отправился встречать свою жену в аэропорт и потерялся в выездах. Решение проблем с «Кольцом Ада» искали весь прошлый год, однако ситуацию с заторами улучит только завершение строительства платной переправы.