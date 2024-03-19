«Цирк и бутафория»: эксперты — о том, кто станет новым мэром Новосибирска

Политолог Алексей Мазур говорит, что смотрит на этот список с неумением. Даже человеку, пристально следящему за происходящим в новосибирской политике, половина фамилий ни о чем не говорит. Еще одна загадка — из списка неочевидно, кто будет мэром, хотя ранее губернатор Андрей Травников заявлял — кандидат, на которого он лично делает ставку, будет понятен после завершения процедуры подачи документов.