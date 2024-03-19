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Прямые выборы мэра Новосибирска отменили в 2023 году

«Цирк и бутафория»: эксперты — о том, кто станет новым мэром Новосибирска

19 марта 2024, 08:47
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Прямые выборы мэра Новосибирска отменили в 2023 году

В кресло мэра Новосибирска метят два вице-губернатора

Конкурсная комиссия изучает документы 21 претендента на пост мэра Новосибирска. Большинство желающих неизвестны даже экспертам, при этом неизвестна фигура, на которую делает ставку губернатор.

По итогам первого этапа выдвижения кандидатур на пост мэра Новосибирска зарегистрировано 21 заявление. В лонг-листе самые разные люди: безработные и частные предприниматели, врач, глава ассоциации судовладельцев, участник СВО, действующий и бывший депутаты горсовета и целых три представителя регионального правительства: замминистра промышленности Максим Останин и вице-губернаторы Максим Кудрявцев и Роман Теленчинов. Полный список заявившихся можно посмотреть здесь.

Политолог Алексей Мазур говорит, что смотрит на этот список с неумением. Даже человеку, пристально следящему за происходящим в новосибирской политике, половина фамилий ни о чем не говорит. Еще одна загадка — из списка неочевидно, кто будет мэром, хотя ранее губернатор Андрей Травников заявлял — кандидат, на которого он лично делает ставку, будет понятен после завершения процедуры подачи документов.

«У меня есть две версии. Мне вспоминаются выборы мэра в 2014 году, когда официально губернатором был поддержан Владимир Знатков (и.о. мэра на тот момент, прим. ред.), взял и выдвинулся Андрей Ксендзов, вице-губернатор на тот момент. Такой вот бунт на корабле. Ну, после этого он перестал быть вице-губернатором. И если реализуется сейчас этот сценарий, мы увидим, как скоро один из вице-губернаторов перестанет им быть. Но я более склонен к версии, что просто не успели принять окончательное на фоне президентских выборов, и подали документы сразу двух возможных кандидатур от правительства», — считает Алексей Мазур.
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Версию о том, что кандидатуру от губернатора не успели согласовать во всех нужных кабинетах, поддерживает и депутат горсовета от КПРФ Александр Бурмистров.

«Либо второго поставили специально, чтобы вся эта процедура не была настолько печальной и унылой, — говорит Бурмистров. — Но конкуренции публичной быть в принципе не может внутри текущей власти, эта конкуренция вся подковерная. Тут речь идет о том, чтобы создать видимость неопределенности, видимость неоднозначности, и так далее».

Вероятно, позже одна из кандидатур вице-губернаторов будет обозначена, как желательная, фракция «Единой России», которая составляет большинство в горсовете, примет внутренне решение, и этот претендент будет назначен на пост главы муниципалитета, вне зависимости от мнения остальных депутатов и горожан.

«Все остальное является цирком и бутафорией. Это не значит, что будущий мэр будет хорошим или плохим. Это просто процедура назначения. И есть некий ритуал, чуть более сложный, чем назначение какого-то чиновника. Поэтому оценивать шансы остальных людей из списка бессмысленно, их вероятность появления на посту мэра нулевая», — подчеркивает Александр Бурмистров.
Роман Теленчинов (слева) и Максим Кудрявцев (справа)Роман Теленчинов (слева) и Максим Кудрявцев (справа)
Роман Теленчинов (слева) и Максим Кудрявцев (справа)
Фото: «Новосибирские новости» и сайт регионального Заксобрания

По мнению общественного активиста Владимира Кириллова, фаворитом стоит считать Максима Кудрявцева, якобы, на него сделал ставку первый заместитель губернатора Юрий Петухов, который возглавляет конкурсную комиссию. При этом ничего неизвестно о программе Кудрявцева. Собственно, о своем видении развития города публично высказывались только два человека из желающих возглавить Новосибирск — девелопер Гаврилов и руководитель ассоциации судовладельцев Каракоцкий.

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И фигура Кудрявцева, по мнению общественника, пока не выглядит хорошим выбором для управления крупнейшим муниципалитетом страны.

«У меня большой круг общения, очень большой круг общения. Честно говоря, никто ничего хорошего не ожидает. У всех позиция наблюдателей-пессимистов. Для того, чтобы город вытаскивать из этой ямы, в которой он оказался (это и благоустройство, и дорожное строительство, точечная застройка, отсутствие инфраструктурных проектов), нужно быть лидером. Формально позвали технократа — этого мало. Бюрократа — этого мало», — говорит Кириллов.

Если оценивать кандидатов с точки зрения компетентности, то здесь в более выыигрышной позиции оказывается Роман Теленчинов, считает Алексей Мазур. Он выходец из мэрии, в городском департаменте строительства и архитектуры занимался вопросами расселения ветхого жилья, сейчас в региональном правительстве отвечает за строительную и транспортную сферы, которые можно смело называть самыми проблемными отраслями в Новосибирске.

С политологом соглашается и Александр Бурмистов, но подчеркивает — опыт и компетенции кандидатов в данном случае никакого значения не имеют: «Решение будет принято по каким-то другим критериям, которые нам неведомы, и принято будет явно не нами».

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Конкурс по определению кандидатуры на пост мэра Новосибирска пройдет 4 апреля.

О том, кто вошел в состав конкурсной комиссии от горсовета и почему ее состав вызвал недовольство некоторых депутатов, можно прочитать здесь.

А здесь мы рассказываем подробно о том, как будет проходить процедура определения нового мэра и какие требования предъявляют к кандидатам.

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#Политика#Новосибирск#Артем Шершнев#Мэр#Эксперты#Новосибирск без мэра: кто станет новым главой
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