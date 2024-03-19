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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Ученые нашли причину нарушений в работе сердца у молодых людей

19 марта 2024, 06:32
Ученые из Омского государственного медицинского университета провели исследования, чтобы выяснить возможные причины сердечных нарушений у молодых людей.

Из результатов исследований следует, что нарушения ритма сердца могут быть связаны с дисплазией соединительных тканей, которая влияет на структуру сердечной мышцы. Эти данные были опубликованы в Российском кардиологическом журнале, пишет ИА RuNews24.ru.

Дисплазия соединительных тканей (ДСТ) — заболевание, которое развивается из-за нарушений в процессе формирования соединительной ткани. Первые признаки этого недуга могут появиться уже в детстве и часто усиливаются в подростковом возрасте. У некоторых людей симптомы сохраняются до 45 лет.

Люди, у которых диагностирована ДСТ, испытывают трудности в переноске физической и эмоциональной нагрузки, которая для других является обычной. Кроме того, они часто сталкиваются с проблемами сердечно-сосудистой системы и пищеварительного тракта.

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