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Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

В Сбербанк пришлось прибыть сотрудникам правоохранительных органов

В новосибирском Сбербанке прогремели взрывы петард

19 марта 2024, 10:40
Фото: ВК / Инцидент Новосибирск
В Сбербанк пришлось прибыть сотрудникам правоохранительных органов

В Новосибирске хулиган бросил петарды в здание Сбербанка — его ищут

Одно из отделений Сбербанка в Новосибирске оцепили полиция и сотрудники Росгвардии. В итоге, посетителям пришлось пережить несколько неприятных минут.

Инцидент произошел в отделении по Кошурникова, 8/1. Очевидцы сообщали, что внутрь помещения их не пропускали сотрудники правоохранительных органов. Нельзя было и выйти на улицу.

Среди новосибирцев пошли слухи, что неизвестный злоумышленник решил пострелять внутри из хлопушки и убежать. Причины столь нелепого поступка им неизвестны.

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Информацию частично подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области.

«Сегодня в одно из отделений Сбербанка зашел мужчина. Предположительно, из хулиганских побуждений, он бросил в помещение петарды и скрылся. Никто из посетителей не пострадал», — рассказали в полиции.

В настоящее время хулигана разыскивают.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Полиция#Сбербанк#Александр Ляхов#Хулиганство
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