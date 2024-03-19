В новосибирском Сбербанке прогремели взрывы петард

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Инцидент произошел в отделении по Кошурникова, 8/1. Очевидцы сообщали, что внутрь помещения их не пропускали сотрудники правоохранительных органов. Нельзя было и выйти на улицу.
Среди новосибирцев пошли слухи, что неизвестный злоумышленник решил пострелять внутри из хлопушки и убежать. Причины столь нелепого поступка им неизвестны.
Информацию частично подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области.
«Сегодня в одно из отделений Сбербанка зашел мужчина. Предположительно, из хулиганских побуждений, он бросил в помещение петарды и скрылся. Никто из посетителей не пострадал», — рассказали в полиции.
В настоящее время хулигана разыскивают.
Напомним, что в Новосибирске треш-блогер разделся до трусов в супермаркете.