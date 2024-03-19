За Академгородком продают 110 га земли для сельского хозяйства

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
В Новосибирске выставили на продажу комплекс из пяти земельных участков общей площадью 11 тысяч соток. Стоимость всех участков — 660 млн рублей. К участкам проведена вода, но нет канализации.
Участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения, на них также можно заниматься подсобным производством.
Границы участков ограничены на западе СНТ «Вера», на юге — дорогой, на севере — другим участком, на востоке — Барышевским сельсоветом.
К участкам ведут две дороги: со стороны Бердского шоссе через Ботанический сад СО РАН и от проспекта Лаврентьева Академгородка через лыжную базу и СНТ «Надежда-3».
Кадастровый номер квартала 54:19:164603.