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Published Сегодня, 04:22

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Updated Сегодня, 04:27

За новосибирским Академгородком продают участок 110 га для сельского хозяйства

За Академгородком продают 110 га земли для сельского хозяйства

19 марта 2024, 04:22
Фото: N1.ru

За новосибирским Академгородком продают участок 110 га для сельского хозяйства

На землях сельскохозяйственного назначения можно также заниматься подсобным производством.

В Новосибирске выставили на продажу комплекс из пяти земельных участков общей площадью 11 тысяч соток. Стоимость всех участков — 660 млн рублей. К участкам проведена вода, но нет канализации.

Участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения, на них также можно заниматься подсобным производством.

Границы участков ограничены на западе СНТ «Вера», на юге — дорогой, на севере — другим участком, на востоке — Барышевским сельсоветом.

К участкам ведут две дороги: со стороны Бердского шоссе через Ботанический сад СО РАН и от проспекта Лаврентьева Академгородка через лыжную базу и СНТ «Надежда-3».

Кадастровый номер квартала 54:19:164603.

Фото: N1.ru
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