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Published Сегодня, 13:28

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Updated Сегодня, 13:30

Актера забрали в спецприемник

Адвокат Краснов — о том, какой срок может грозить Никите Кологривому

20 марта 2024, 13:28
Фото: atas.info
Актера забрали в спецприемник

Адвокат Краснов рассказал, какой срок может грозить Никите Кологривому

После скандала в новосибирской кальянной актера Никиту Кологривого отправили в спецприемник. 22 марта ему изберут меру пресечения. Пока неизвестно, какое наказание грозит зазвездившемуся артисту из Новосибирска.

Член Общественной палаты Москвы и Почетный адвокат России Дмитрий Краснов высказался о том, какое наказание может грозить Никите Кологривому. По его мнению, правонарушение актера может быть квалифицировано как мелкое хулиганство. При этом наказание за него может быть разным: как штраф от 300 до 5000 тысяч рублей или исправительные работы, так и до пяти лет лишения свободы.

«Если правоохранительные органы не будут делать скидку на его известность, и если не впишутся какие-то его поклонники и сторонники, то его действия будут квалифицироваться по этой статье. Вряд ли его привлекут к уголовной ответственности в виде лишения свободы. Обычно по таким статьям назначается условный срок, если совершено такое впервые, и нет никаких тяжких последствий», — заявил юрист в беседе с Общественной Службе Новостей.

Напомним, в ночь с 18 на 19 марта Никита Кологривый посещал кальянную Tangiers Lounge. В заведении он пытался флиртовать с официанткой. После отказа актер укусил девушку за ногу, а после — развязал драку.

Сотрудники заведения подали заявление в полицию. Утром 20 марта, когда известный новосибирец собрался улетать в Москву, его встретили полицейские и доставили в отделение в Центральном районе. До пятницы 22 марта его забрали в спецприемник. В отношении актера могут возбудить дело по статье о мелком хулиганстве. Ему грозит до 15 суток ареста.

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