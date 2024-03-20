Адвокат Краснов — о том, какой срок может грозить Никите Кологривому

Член Общественной палаты Москвы и Почетный адвокат России Дмитрий Краснов высказался о том, какое наказание может грозить Никите Кологривому. По его мнению, правонарушение актера может быть квалифицировано как мелкое хулиганство. При этом наказание за него может быть разным: как штраф от 300 до 5000 тысяч рублей или исправительные работы, так и до пяти лет лишения свободы.