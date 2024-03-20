Адвокат Краснов — о том, какой срок может грозить Никите Кологривому

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Член Общественной палаты Москвы и Почетный адвокат России Дмитрий Краснов высказался о том, какое наказание может грозить Никите Кологривому. По его мнению, правонарушение актера может быть квалифицировано как мелкое хулиганство. При этом наказание за него может быть разным: как штраф от 300 до 5000 тысяч рублей или исправительные работы, так и до пяти лет лишения свободы.
«Если правоохранительные органы не будут делать скидку на его известность, и если не впишутся какие-то его поклонники и сторонники, то его действия будут квалифицироваться по этой статье. Вряд ли его привлекут к уголовной ответственности в виде лишения свободы. Обычно по таким статьям назначается условный срок, если совершено такое впервые, и нет никаких тяжких последствий», — заявил юрист в беседе с Общественной Службе Новостей.
Напомним, в ночь с 18 на 19 марта Никита Кологривый посещал кальянную Tangiers Lounge. В заведении он пытался флиртовать с официанткой. После отказа актер укусил девушку за ногу, а после — развязал драку.
Сотрудники заведения подали заявление в полицию. Утром 20 марта, когда известный новосибирец собрался улетать в Москву, его встретили полицейские и доставили в отделение в Центральном районе. До пятницы 22 марта его забрали в спецприемник. В отношении актера могут возбудить дело по статье о мелком хулиганстве. Ему грозит до 15 суток ареста.