Белые медведи играют с конусами. Умилительные фото от Новосибирского зоопарка

Напомним, что сейчас в зоопарке насчитывают пять белых медведей. В одном вольере вместе живут Кай и Герда, их дети Белка и Стрелка. В отдельном вольере живет 6-летняя Норди. С 2018 года в зоопарке также жила медведица Шайни. Однако совсем недавно ее передали в Ижевский зоопарк Республики Удмуртия, несмотря на то, что в октябре 2023 года в мэрии заявили о том, что не собираются передавать медведицу другим зоопарка.