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Конусы — любимая игрушка медведей

Белые медведи играют с конусами. Умилительные фото от Новосибирского зоопарка

20 марта 2024, 02:49
Фото: Новосибирский зоопарк
Конусы — любимая игрушка медведей

Новосибирский зоопарк показал, как белые медведи играют с конусами

В честь середины рабочей недели в Новосибирском зоопарке опубликовали свежие фото белых медведей. На кадрах животные играют с конусами и явно кайфуют от жизни.

Новые умилительные изображения белых медведей появились в соцсетях зоопарка 20 марта. Видимо, Белке и Стрелке занесли новые игрушки — оранжевые дорожные конусы. Их родители Кай и Герда с большой любовью играли с сигнальными знаками.

Сейчас конусы совсем новенькие. Но учитывая любовь медвежат к этим предметам, совсем скоро они могут поломаться.

Конусы — любимая игрушкаКонусы — любимая игрушка
Конусы — любимая игрушкаКонусы — любимая игрушка
Конусы — любимая игрушкаКонусы — любимая игрушка
Конусы — любимая игрушка
Фото: Новосибирский зоопарк

После долгих игр обязательно нужно отдохнуть. Медведи устроили сиесту. Только посмотрите на эти фото!

После игр можно полежатьПосле игр можно полежать
После игр можно полежать
Фото: Новосибирский зоопарк

Напомним, что сейчас в зоопарке насчитывают пять белых медведей. В одном вольере вместе живут Кай и Герда, их дети Белка и Стрелка. В отдельном вольере живет 6-летняя Норди. С 2018 года в зоопарке также жила медведица Шайни. Однако совсем недавно ее передали в Ижевский зоопарк Республики Удмуртия, несмотря на то, что в октябре 2023 года в мэрии заявили о том, что не собираются передавать медведицу другим зоопарка.

Ранее в мэрии также отметили, что родившихся медвежат Белку и Стрелку не будут вывозить из Новосибирского зоопарка.

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#Общество#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Природа#Афиша#Алина Гурицкая
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