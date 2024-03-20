Белые медведи играют с конусами. Умилительные фото от Новосибирского зоопарка

Posted Сегодня, 02:49
Published Сегодня, 02:49
Modified Сегодня, 02:51
Updated Сегодня, 02:51
Новые умилительные изображения белых медведей появились в соцсетях зоопарка 20 марта. Видимо, Белке и Стрелке занесли новые игрушки — оранжевые дорожные конусы. Их родители Кай и Герда с большой любовью играли с сигнальными знаками.
Сейчас конусы совсем новенькие. Но учитывая любовь медвежат к этим предметам, совсем скоро они могут поломаться.
После долгих игр обязательно нужно отдохнуть. Медведи устроили сиесту. Только посмотрите на эти фото!
Напомним, что сейчас в зоопарке насчитывают пять белых медведей. В одном вольере вместе живут Кай и Герда, их дети Белка и Стрелка. В отдельном вольере живет 6-летняя Норди. С 2018 года в зоопарке также жила медведица Шайни. Однако совсем недавно ее передали в Ижевский зоопарк Республики Удмуртия, несмотря на то, что в октябре 2023 года в мэрии заявили о том, что не собираются передавать медведицу другим зоопарка.
Ранее в мэрии также отметили, что родившихся медвежат Белку и Стрелку не будут вывозить из Новосибирского зоопарка.