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Тренер выложил запись эпичной работы с детьми

«Давай-давай, убивай»: скандальный тренер матерится при детях и задирает прохожих

20 марта 2024, 06:30
Фото: ВК / скриншот
Тренер выложил запись эпичной работы с детьми

Скандальный тренер из Новосибирска Данил Шарган записал видео занятий с детьми

В социальных сетях появились ролики от руководителя военно-спортивного центра «Альфа» Данила Шаргана. На них запечатлена тренировка подопечных с обсценной лексикой.

Соответствующие видео появились в социальной сети «ВКонтакте» в аккаунте Данила Шаграна. На одном из них новосибирец призывает детей приступить к бою друг против друга. «Давай, давай! Убивай хохлов!», — цитирует Шаргана Сиб.фм.

На другом ролике сибиряк не стесняется оскорблять «пятую колонну».

«Эй, вы — латентные п*ы из „пятой колонны“. Смотрите, п*ы, я опять матерюсь при детях. Заставляю их бегать зимой и отжиматься на кулаках», — куражится Данил Шарган.
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Стоит отметить, что мать одного из подопечных обвинила тренера военно-спортивного центра «Альфа» в избиении своего сына за неподчинение приказам. Однако Данил Шарган заявил, что ребенок якобы ударился о бревно.

Напомним, что в Новосибирске избили девятилетнюю девочку.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Соцсети#Тренер#Александр Ляхов
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