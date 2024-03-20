«Давай-давай, убивай»: скандальный тренер матерится при детях и задирает прохожих

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Соответствующие видео появились в социальной сети «ВКонтакте» в аккаунте Данила Шаграна. На одном из них новосибирец призывает детей приступить к бою друг против друга. «Давай, давай! Убивай хохлов!», — цитирует Шаргана Сиб.фм.
На другом ролике сибиряк не стесняется оскорблять «пятую колонну».
«Эй, вы — латентные п*ы из „пятой колонны“. Смотрите, п*ы, я опять матерюсь при детях. Заставляю их бегать зимой и отжиматься на кулаках», — куражится Данил Шарган.
Стоит отметить, что мать одного из подопечных обвинила тренера военно-спортивного центра «Альфа» в избиении своего сына за неподчинение приказам. Однако Данил Шарган заявил, что ребенок якобы ударился о бревно.
Напомним, что в Новосибирске избили девятилетнюю девочку.