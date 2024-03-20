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Отправки актера на СВО требует Ростислав Антонов

Депутат призвал отправить на СВО актера Никиту Кологривого

20 марта 2024, 04:14
Фото: atas.info / VK
Отправки актера на СВО требует Ростислав Антонов

Новосибирский депутат призвал отправить на СВО Никиту Кологривого

После скандала со звездой сериала «Слово пацана» в одном из новосибирских заведений, депутат горсовета потребовал отправить Никиту Кологривого в зону специальной военной операции. Шквал возмушений посыпался на актера после приставаний к официантке и драке в ресторане Новосибирска.

Новосибирец Никита Кологривый засветился в очередном скандале. Во время визита в родной город Новосибирск он посетил одно из заведений, где приставал к официантке, а после отказа во взаимном флирте укусил ее. Затем в ресторане началась перепалка, когда звезда сериала набросился на персонал с кулаками. Об этом Atas.Info рассказывал подробнее ранее.

Поступок актёра вызвал возмущения в обществе. Так, депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов резко высказался по поводу артиста. Он отметил, что быть звездой — большая ответственность, с которой Кологривый не справляется.

«Никита Кологривый показал всю многогранность своего творческого таланта и активную жизненную позицию. […] Срывание футболок в баре, покусанные официантки и скандалы — это не то, что хотят видеть новосибирцы от своего кумира. Мы всё же ждём от него не пустых скандалов, а мужских поступков», — заявил Антонов.

Также депутат вспомнил один из роликов Кологривого, в котором тот благодарит бойцов СВО за их работу и за то, что они «занимают его место». Политик отметил, что во время Великой Отечественной войны даже актеры служили в армии. Некоторые современные актеры также отправляются на СВО, что не помешало бы сделать и Кологривому — это, по мнению депутата, будет лучше, чем срывать футболку и махаться кулаками в общественных местах.

«Многие актёры служили, а многие служат и сегодня. Особенно это полезно тем, кто желает, как наш земляк, снимать честное кино про судьбы солдат. В этой связи нет ничего лучше, чем разделить с ними их судьбу. Что я и рекомендую нашему энергичному земляку, готов ему в этом оказать содействие», — заявил Ростислав Антонов.

Напомним, дебош Никиты Кологривого попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как актёр толкает сотрудников заведения, срывает с себя одежду, а персонал пытается его успокоить.

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