Депутат призвал отправить на СВО актера Никиту Кологривого

Также депутат вспомнил один из роликов Кологривого, в котором тот благодарит бойцов СВО за их работу и за то, что они «занимают его место». Политик отметил, что во время Великой Отечественной войны даже актеры служили в армии. Некоторые современные актеры также отправляются на СВО, что не помешало бы сделать и Кологривому — это, по мнению депутата, будет лучше, чем срывать футболку и махаться кулаками в общественных местах.