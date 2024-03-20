Экс-депутату горсовета Новосибирска Пироговой* не удалось обжаловать статус иноагента

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
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Updated Сегодня, 09:12
Дзержинский районный суд Новосибирска отказался отменять решение Министерства юстиции о включении в реестр иноагентов бывшего депутата горсовета Хельги Пироговой.
«Судом при рассмотрении дела установлено, что Минюст России при принятии распоряжения в отношении Пироговой Х.В.* действовал в пределах своей компетенции, процедура и порядок принятия распоряжения соблюдены; для принятия распоряжения имелись основания, предусмотренные действующим законодательством», — говорится в сообщении судебного департамента Новосибирской области.
В ведомстве добавили — не считают, что включение в реестр иноагентов влечет за собой нарушения конституционных прав.
Решение, которое оспаривала экс-депутат, принято 15 декабря 2023 года. В документах Минюста его обосновывают тем, что она «участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политики».
Летом 2022 года против Хельги Пироговой* было возбуждено дело о фейках в отношении армии, после чего она покинула Россию. Позже она была лишена депутатского мандата. Сейчас проживает в Литве.
*) — решением Минюста РФ внесена в реестр иноагентов.