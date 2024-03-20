Генпрокуратура внесла представление врио мэра Новосибирска из-за плохих дорог

Врио мэра Новосибирска Олегу Клемешову внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения закона. В отношении руководителя МКУ Новосибирска «ДЭУ 1» Алексея Лыкова возбуждено дело об административном правонарушении о нарушении требований по обеспечению безопасности дорог (ст. 12.34 КоАП РФ).



Начальнику ГУ МВД России по Новосибирской области Андрею Кулькову внесено представление с требованием активизировать работу по пресечению нарушений при содержании дорог и привлечению виновных должностных лиц к административной ответственности.