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Врио мэра Новосибирска Клемешову внесли представление из-за плохих дорог

Генпрокуратура внесла представление врио мэра Новосибирска из-за плохих дорог

20 марта 2024, 10:29
Фото: 1MI

Врио мэра Новосибирска Клемешову внесли представление из-за плохих дорог

На состояние улицы новосибирцы жаловались неоднократно. На место выехали проверяющие. Они установили, что дорожное покрытие имеет значительные дефекты: проломы, просадки, выбоины.

20 марта комиссия в составе заместителя Генпрокурора России Дмитрия Демешина, прокурора региона Александра Бучмана губернатора области Андрея Травникова проинспектировала улицу Писарева в центре Новосибирска. Члены комиссии установили, что дорожное покрытие имеет значительные дефекты: проломы, просадки, выбоины. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГП РФ по СФО.

«Несмотря на неоднократные обращения граждан, публикации в СМИ, мэрией Новосибирска не принималось мер по созданию безопасных условий перевозки грузов и пассажиров, не обеспечено проведение работ по поддержанию эксплуатационного состояния проезжей части, соответствующего безопасному и бесперебойному дорожному движению», — сказано в сообщении.

Дмитрий Демешин потребовал незамедлительно отремонтировать проезжую часть улицы Писарева и привлечь к ответственности виновных.

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Врио мэра Новосибирска Олегу Клемешову внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения закона. В отношении руководителя МКУ Новосибирска «ДЭУ 1» Алексея Лыкова возбуждено дело об административном правонарушении о нарушении требований по обеспечению безопасности дорог (ст. 12.34 КоАП РФ).

Начальнику ГУ МВД России по Новосибирской области Андрею Кулькову внесено представление с требованием активизировать работу по пресечению нарушений при содержании дорог и привлечению виновных должностных лиц к административной ответственности.

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#Политика#Новосибирск#Дороги#Прокуратура#Мэрия Новосибирска#Олег Клемешов#Алёна Рогонова#Ремонт дорог
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