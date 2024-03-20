Генпрокуратура внесла представление врио мэра Новосибирска из-за плохих дорог

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
20 марта комиссия в составе заместителя Генпрокурора России Дмитрия Демешина, прокурора региона Александра Бучмана губернатора области Андрея Травникова проинспектировала улицу Писарева в центре Новосибирска. Члены комиссии установили, что дорожное покрытие имеет значительные дефекты: проломы, просадки, выбоины. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГП РФ по СФО.
«Несмотря на неоднократные обращения граждан, публикации в СМИ, мэрией Новосибирска не принималось мер по созданию безопасных условий перевозки грузов и пассажиров, не обеспечено проведение работ по поддержанию эксплуатационного состояния проезжей части, соответствующего безопасному и бесперебойному дорожному движению», — сказано в сообщении.
Дмитрий Демешин потребовал незамедлительно отремонтировать проезжую часть улицы Писарева и привлечь к ответственности виновных.
Врио мэра Новосибирска Олегу Клемешову внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения закона. В отношении руководителя МКУ Новосибирска «ДЭУ 1» Алексея Лыкова возбуждено дело об административном правонарушении о нарушении требований по обеспечению безопасности дорог (ст. 12.34 КоАП РФ).
Начальнику ГУ МВД России по Новосибирской области Андрею Кулькову внесено представление с требованием активизировать работу по пресечению нарушений при содержании дорог и привлечению виновных должностных лиц к административной ответственности.