Гришковец: Кологривого убрали с афиши гала-концерта из-за нарушения этики

20 марта стало известно, что Никиту Кологривого отстранили от участия в гала-концерте «Жванецкий», который должен был состояться в Москве 31 марта. Ранее предполагалось, что это связано со скандалом, который устроил молодой актер в Новосибирске. Напомним, звезда сериала «Слово пацана» приставал к официантке в новосибирской кальянной. После отказа во взаимном флирте он укусил ее за ногу и развязал драку с персоналом заведения.