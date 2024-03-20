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Гришковец прокомментировал скандал с Кологривым

Гришковец: Кологривого убрали с афиши гала-концерта из-за нарушения этики

20 марта 2024, 12:58
Фото: atas.info / сайт Евгения Гришковца
Гришковец прокомментировал скандал с Кологривым
Креативный продюсер московского гала-концерта Евгений Гришковец объяснил, почему ранее оскандалившегося актера Никиту Кологривого убрали с афиш предстоящей постановки.

20 марта стало известно, что Никиту Кологривого отстранили от участия в гала-концерте «Жванецкий», который должен был состояться в Москве 31 марта. Ранее предполагалось, что это связано со скандалом, который устроил молодой актер в Новосибирске. Напомним, звезда сериала «Слово пацана» приставал к официантке в новосибирской кальянной. После отказа во взаимном флирте он укусил ее за ногу и развязал драку с персоналом заведения.

После огласки ситуации СМИ обратили внимание, что имя Кологривого пропало с афиш гала-концерта «Жванецкий». Креативный продюсер постановки Евгений Гришковец объяснил, что молодого актера отстранили от выступления еще три недели назад. Это связано с его предыдущими высказываниями.

«Я отменил его участие сразу же после его интервью, где он сказал, кто такой Смоктуновский и кто такой Александр Абдулов. После этого я потребовал, чтобы его не было в проекте», — заявил Гришковец.

Продюсер считает, что своими словами и поведением Никита Кологривый нарушает профессиональную этику, чем настраивает организаторов против себя. Ситуация, произошедшая в Новосибирске, это только подтверждает, отметил Евгений Гришковец.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Скандал#Алина Гурицкая#Актер#Никита Кологривый#Шоу-бизнес
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