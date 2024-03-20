Гришковец: Кологривого убрали с афиши гала-концерта из-за нарушения этики

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
20 марта стало известно, что Никиту Кологривого отстранили от участия в гала-концерте «Жванецкий», который должен был состояться в Москве 31 марта. Ранее предполагалось, что это связано со скандалом, который устроил молодой актер в Новосибирске. Напомним, звезда сериала «Слово пацана» приставал к официантке в новосибирской кальянной. После отказа во взаимном флирте он укусил ее за ногу и развязал драку с персоналом заведения.
После огласки ситуации СМИ обратили внимание, что имя Кологривого пропало с афиш гала-концерта «Жванецкий». Креативный продюсер постановки Евгений Гришковец объяснил, что молодого актера отстранили от выступления еще три недели назад. Это связано с его предыдущими высказываниями.
«Я отменил его участие сразу же после его интервью, где он сказал, кто такой Смоктуновский и кто такой Александр Абдулов. После этого я потребовал, чтобы его не было в проекте», — заявил Гришковец.
Продюсер считает, что своими словами и поведением Никита Кологривый нарушает профессиональную этику, чем настраивает организаторов против себя. Ситуация, произошедшая в Новосибирске, это только подтверждает, отметил Евгений Гришковец.