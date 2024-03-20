Конкурс на проектирование Дзержинской линии метро объявят в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 04:56
Строительство Дзержинской линии метро в Новосибирске вскоре может сдвинуться с мертвой точки. По крайней мере, это пообещал и. о. мэра Олег Клемешов депутатас Законодательного собрания. Во время заседания комитета по траспортной, промышленной и информационной политике он заявил, что уже готово техническое задание на проектирование линии и одного метродепо. Предполагается, что конкурс на проектирование ветки будет объявлен до мая 2024 года.
Председатель комитета Валерий Ильенко отметил, что теперь есть необходимость возобновить рабочую группу по развитию метрополитена.
«По настоятельной рекомендации рабочей группы и комитета были выделены средства из областного бюджета на три года: 180 миллионов на 2023 год, 180 миллионов на 2024 год и 180 миллионов на 2025 год. К сожалению, сейчас мы узнали, что средства 2023 года не были использованы. Есть определенные трудности, потому что они были определены в октябре или ноябре. И на сегодняшний день есть опасения, что эти средства в 2024 году тоже остаются под вопросом», — пояснил Ильенко.
Напомним, проектирование Дзержинской линии начали еще в 2013 году. Права, подрядчика ООО «Красноярскметропроект» оштрафовали на 7 млн рублей из-за срыва сроков. Процесс затянулся. В 2019 году стало известно, что проект линии не был одобрен Главгосэкспертизей. В мэрии объяснили, что ошибка была допущена в документации: якобы вместо нужного формата документа чиновники отправили PDF-версию.