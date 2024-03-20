Конкурс на проектирование Дзержинской линии метро объявят в Новосибирске

«По настоятельной рекомендации рабочей группы и комитета были выделены средства из областного бюджета на три года: 180 миллионов на 2023 год, 180 миллионов на 2024 год и 180 миллионов на 2025 год. К сожалению, сейчас мы узнали, что средства 2023 года не были использованы. Есть определенные трудности, потому что они были определены в октябре или ноябре. И на сегодняшний день есть опасения, что эти средства в 2024 году тоже остаются под вопросом», — пояснил Ильенко.