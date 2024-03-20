После скандала в ресторане Новосибирска Никиту Кологривого увезли в полицию

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Звезду сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого задержали прямо в гостиничном номере в Новосибирске и увезли на допрос. По информации Mash, актеру грозят пятнадцать суток ареста и возбуждение дела о хулиганстве. Останется ли актер в ИВС после допроса или временно окажется под домашним арестом, неизвестно, поскольку мера пресечения еще не избрана.
До этого ГУ МВД по Новосибирской области сообщило о подаче заявления в полицию о нарушении общественного порядка в развлекательном заведении. Изначально предполагалась проверка всех обстоятельств инцидента, однако скандал приобрел остроту.
Напомним, в ночь на 19 марта в кальян-баре Tangiers Lounge Никита Кологривый устроил дебош. Зазвездившийся актёр начал приставать к официантке и получил отказ, на что в ответ укусил ее за ногу. Затем он устроил драку с персоналом и покинул заведение только после уговоров сопровождающих лиц. Извинений от актера не последовало, утверждают очевидцы.
После скандала новосибирский депутат Ростислав Антонов потребовал отправить актера-земляка на специальную военную операцию.