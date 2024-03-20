После скандала в ресторане Новосибирска Никиту Кологривого увезли в полицию

Напомним, в ночь на 19 марта в кальян-баре Tangiers Lounge Никита Кологривый устроил дебош. Зазвездившийся актёр начал приставать к официантке и получил отказ, на что в ответ укусил ее за ногу. Затем он устроил драку с персоналом и покинул заведение только после уговоров сопровождающих лиц. Извинений от актера не последовало, утверждают очевидцы.