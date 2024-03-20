На пьяный дебош Кологривого пожаловались в полицию — актер укусил официантку

Инцидент произошел 18 марта в одном из развлекательных зааведений. Перед закрытием Никита Кологривый решил пофлиртовать с одной из официанток и положил голову к ней на колени. Получив отказ, он укусил девушку и начал избивать коллег, вступившихся за сибирячку. Извинений за случившееся не последовало.