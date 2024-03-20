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На Никиту Кологривого подали заявление в полицию

На пьяный дебош Кологривого пожаловались в полицию — актер укусил официантку

20 марта 2024, 07:17
Фото: atas.info
На Никиту Кологривого подали заявление в полицию

На актера из Новосибирска Кологривого подали заявление после укуса официантки

Уроженец Новосибирска Никита Кологривый стал героем очередного скандала. В понедельник, 18 марта, актер устроил драку в одном из ресторанов. Персонал пожаловался в полицию.

В настоящий момент заявление в отношении Никиты Кологривого уже подано в полицию.

«В полицию поступило заявление о том, что гражданин грубо нарушал общественный порядок в одном из заведений Новосибирска. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, по окончании которой будет принято решение в установленном законом порядке», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Инцидент произошел 18 марта в одном из развлекательных зааведений. Перед закрытием Никита Кологривый решил пофлиртовать с одной из официанток и положил голову к ней на колени. Получив отказ, он укусил девушку и начал избивать коллег, вступившихся за сибирячку. Извинений за случившееся не последовало.

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На инцидент не преминул отреагировать независимый депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов. По его мнению, Никита Кологривый должен стать мужчиной.

«Кологривый показал всю многогранность таланта и активную жизненную позицию. Но срывание футболок и укусы официанток — далеко не мужские поступки», — заявил Антонов.

Напомним, что Никита Кологривый обвинил родной город в отсутствии старта для творческого развития.

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