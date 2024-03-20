На пьяный дебош Кологривого пожаловались в полицию — актер укусил официантку

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
В настоящий момент заявление в отношении Никиты Кологривого уже подано в полицию.
«В полицию поступило заявление о том, что гражданин грубо нарушал общественный порядок в одном из заведений Новосибирска. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, по окончании которой будет принято решение в установленном законом порядке», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
Инцидент произошел 18 марта в одном из развлекательных зааведений. Перед закрытием Никита Кологривый решил пофлиртовать с одной из официанток и положил голову к ней на колени. Получив отказ, он укусил девушку и начал избивать коллег, вступившихся за сибирячку. Извинений за случившееся не последовало.
На инцидент не преминул отреагировать независимый депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов. По его мнению, Никита Кологривый должен стать мужчиной.
«Кологривый показал всю многогранность таланта и активную жизненную позицию. Но срывание футболок и укусы официанток — далеко не мужские поступки», — заявил Антонов.
Напомним, что Никита Кологривый обвинил родной город в отсутствии старта для творческого развития.