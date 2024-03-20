«Настоящий чушпан»: как люди отреагировали на «кусачий» скандал с Кологривым

В ночь на 19 марта актер отдыхал в кальянной Tangiers Lounge после продолжительного общения с поклонниками и прессой. Злоупотребив горячительными напитками, Никита Кологривый захотел женской ласки и принялся флиртовать с официанткой. Сначала он положил голову девушке на колени, но та попросила не делать этого. Обидевшись, уроженец Новосибирска укусил ее.