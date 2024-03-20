«Настоящий чушпан»: как люди отреагировали на «кусачий» скандал с Кологривым

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
В ночь на 19 марта актер отдыхал в кальянной Tangiers Lounge после продолжительного общения с поклонниками и прессой. Злоупотребив горячительными напитками, Никита Кологривый захотел женской ласки и принялся флиртовать с официанткой. Сначала он положил голову девушке на колени, но та попросила не делать этого. Обидевшись, уроженец Новосибирска укусил ее.
На защиту коллеги встали официанты. Тогда Кологривый сорвал футболку и набросился на них с кулаками. Одному из работников он выбил телефон из рук. Угомонить звезду удалось только находившимся рядом с ним лицам. По словам очевидцев, перед персоналом даже не извинились.
На Кологривого подали заявление в полицию и уже 20 марта актера увезли на допрос. Кащею грозит штраф до тысячи рублей или задержание на пятнадцать суток. Впрочем, сам Кологривый чувствует себя уверенно и заявил журналистам, что «настрой, слава Богу, отличный».
На скандал с Кологривым практически сразу отреагировал независимый депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов. По его мнению, быть медиаперсоной — большая ответственность, а сам Кологривый ведет себя инфантильно.
«Никита Кологривый — многогранный актер, человек с активной жизненной позицией и четким мнением. Но мы ждем мужских поступков, а не скандалов. Срывание футболок и укусы недостойны мужчины», — заявил Антонов в соцсетях.
Проявить себя как мужчина Никита Кологривый может в зоне СВО. Тем более, что многие актеры служили в Великую Отечественную войну, а коллеги по творческому цеху отправляются на Донбасс добровольцами или всячески помогают бойцам. «Разделить судьбу великих творцов — почетно. Я этого Никите и желаю», — написал Ростислав Антонов.
Еще более резко на ситуацию отреагировал депутат Государственной думы РФ от Новосибирской области Виктор Игнатов. Поступок актера ярко высветил его презрение к людям и показал неумение достойно держать себя в стрессовых ситуациях.
«Вдвойне постыдно вести себя столь нагло и развязно в городе, где ты родился и вырос. Сначала Никита Кологривый опаздывал на встречи с поклонниками и они ждали „звезду“ часами, потом произошла отвратительная сцена в баре. Никакого уважения к людям и несоблюдение элементарных норм приличия», — считает Виктор Игнатов.
По мнению депутата, все это объясняется скороспелой популярностью и «нежеланием, неумением справляться с „медными трубами“. Поэтому важно ужесточить законодательство в плане публичного поведения в общественных местах, особенно для медийных персон.
На скандал отреагировали и старшие коллеги по цеху. Вдова Николая Караченцова, заслуженная артистка России Людмила Поргина назвала происходящее «маразмом». Никита Кологривый губит себя и с ним надо обстоятельно и сурово поговорить.
«Утверждал, что похож на Колю. Но для этого надо иметь талант, подобный Колиному: петь, танцевать. А не кусать официанток», — заявила Людмила Поргина телеканалу 360.
Многие пользователи соцсетей посчитали, что все происходящее может быть связано с работой над ролью Жириновского. «Вот это удачно вошел в образ», «Сыграно как по нотам, Жирик в молодости», «Только сока апельсинового не хватает», — шутят комментаторы.
Отметим, что многие пользователи сети после скандала также резко осудили актера. Комментарии пользователей стали пестрить высказываниями вроде: «вот настоящий чушпан», «это он так к роли Жириновского готовится», «таких нужно признавать иноагентами» и т. д.