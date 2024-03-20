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Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Никита Кологривый так и не связался с родными

«Не знаем, где он»: родители Никиты Кологривого не могут с ним связаться

20 марта 2024, 11:29
Фото: atas.info
Никита Кологривый так и не связался с родными

Родители Кологривого не могут связаться с сыном после драки в Новосибирске

В Новосибирске полиция задержала актера Никиту Кологривого. Он подозревается в пьяном дебоше и хулиганстве. Приехав на встречу с родителями, уроженец Новосибирска пока так и не связался с ними.

Отец и мачеха Никиты Кологривого — Сергей и Ольга — узнали обо всем происходящем только от знакомых. Они прислали видеозаписи дебоша их сына в баре Tangiers Lounge.

«Мы с отцом про это только утром узнали. Никиту не видели. И где он сейчас, не имеем понятия», — рассказала Ольга.

В настоящий момент, согласно данным инсайдерской информации, Никиту Кологривого поместили в спецприемник. Актеру грозит штраф до тысячи рублей или арест на пятнадцать суток за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Заседание суда назначено на 21 марта

Никиту Кологривого отправили в спецприемник до суда
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Стоит отметить, что ранее Никита Кологривый упрекнул своих родителей за неверие в его актерский талант.

«Чтобы попасть в Москву, мне нужно было вытерпеть все родительские унижения — дескать, у тебя не получится. Я вас прошу и умоляю лишить своих детей этих слов. Иначе вы родите очередное очень эмоционально больное поколение», — заявил звезда «Слова пацана» на пресс-конференции в «Победе».
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#Культура#Общество#Происшествия#Новосибирск#Драка#Александр Ляхов#Никита Кологривый
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