«Не знаем, где он»: родители Никиты Кологривого не могут с ним связаться

Родители Кологривого не могут связаться с сыном после драки в Новосибирске

В Новосибирске полиция задержала актера Никиту Кологривого. Он подозревается в пьяном дебоше и хулиганстве. Приехав на встречу с родителями, уроженец Новосибирска пока так и не связался с ними.