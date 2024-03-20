«Не знаем, где он»: родители Никиты Кологривого не могут с ним связаться

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Отец и мачеха Никиты Кологривого — Сергей и Ольга — узнали обо всем происходящем только от знакомых. Они прислали видеозаписи дебоша их сына в баре Tangiers Lounge.
«Мы с отцом про это только утром узнали. Никиту не видели. И где он сейчас, не имеем понятия», — рассказала Ольга.
В настоящий момент, согласно данным инсайдерской информации, Никиту Кологривого поместили в спецприемник. Актеру грозит штраф до тысячи рублей или арест на пятнадцать суток за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Заседание суда назначено на 21 марта
Стоит отметить, что ранее Никита Кологривый упрекнул своих родителей за неверие в его актерский талант.
«Чтобы попасть в Москву, мне нужно было вытерпеть все родительские унижения — дескать, у тебя не получится. Я вас прошу и умоляю лишить своих детей этих слов. Иначе вы родите очередное очень эмоционально больное поколение», — заявил звезда «Слова пацана» на пресс-конференции в «Победе».