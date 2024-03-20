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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Леонид Ярмольник усомнился в психическом здоровье Кологривого

«Нездоровый, сумасшедший»: Ярмольник раскритиковал Кологривого после драки в баре

20 марта 2024, 12:09
Фото: Ярмольник
Леонид Ярмольник усомнился в психическом здоровье Кологривого

Леонид Ярмольник посоветовал Кологривому лечиться после драки в Новосибирске

Скандал с Никитой Кологривым продолжает набирать обороты. После дебоша в кальянной Новосибирска актера резко осуждают старшие коллеги по цеху.

Одним из критиков поведения Кологривого выступил актер, продюсер и общественно-политический деятель Леонид Ярмольник. По его мнению, уроженец Новосибирска может быть нездоров.

«Он сам свою судьбу делает. Но он явно нездоров, сумасшедший, а талант можно поставить под сомнение. Смоктуновский не нравится, Абдулов. Не хочу я это обсуждать», — в резких тонах высказался Ярмольник в беседе с телеканалом 360.

Стоит отметить, что до этого Ярмольник высказывался на тему неуважения Кологривого к актерам старой школы не менее жестко. «Мне его жаль. Думаю, что он просто дурак», — сказал актер.

«Стань человеком, а не паскудой»: актриса Поргина осудила Никиту Кологривого за дебош
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На актуальную тему высказалась и вдова Николая Караченцова заслуженнная артистка России Людмила Поргина. Она призвала звезду «Слова пацана» избавиться от «звездной болезни» и «стать человеком, а не паскудой».

В настоящий момент Никита Кологривый находится в спецприемнике. Суд об избрании меры пресечения намечен на 21 марта.

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