Никита Кологривый покусал официантку в ресторане Новосибирска — ВИДЕО

Кащей из сериала «Слово пацана» прибыл в Новосибирск на прошлой неделе. Здесь земляк принял участие в открытии фестиваля «Семейные традиции», приуроченном к Году семьи. После он успел поплясать на Масленице в Новосибирском зоопарке и встретиться с фанатами на Гастрокорте. Кроме того, он засветился в скандале в одном из заведений города, сообщает издание «Абзац».