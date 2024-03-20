atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:37

Published Сегодня, 03:37

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

Никита Кологривый прибыл в Новосибирск на прошлой неделе

Никита Кологривый покусал официантку в ресторане Новосибирска — ВИДЕО

20 марта 2024, 03:37
Фото: atas.info
Никита Кологривый прибыл в Новосибирск на прошлой неделе

Никита Кологривый покусал официантку в ресторане Новосибирска

Во время визита в Новосибирск чего только не натворил звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый. После открытия фестиваля «Семейные традиции» актер приставал к официантке и устроил разборки с персоналом заведения. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Кащей из сериала «Слово пацана» прибыл в Новосибирск на прошлой неделе. Здесь земляк принял участие в открытии фестиваля «Семейные традиции», приуроченном к Году семьи. После он успел поплясать на Масленице в Новосибирском зоопарке и встретиться с фанатами на Гастрокорте. Кроме того, он засветился в скандале в одном из заведений города, сообщает издание «Абзац».

Никита Кологривый ужинал в ресторане 18 марта, в каком именно, не уточняется. Здесь он пробыл 2,5 часа. Когда заведение закрывалось, актер решил пофлиртовать с одной из официанток. Кологривый улегся ей на колени, но получил отказ в дальнейших заигрываниях. Тогда Кащей укусил девушку — за нее заступились другие сотрудники.

«Так сказать, применял физическое воздействие на сотрудников. На почве сильного опьянения, сексуального интереса к женской половине персонала. Также пострадали два парня, которых он, собственно, бил», — рассказали один из работников.

Ни актер, ни его представитель после не принесли извинения, а сам инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Напомним, ранее Atas.Info опубликовал самые главные заявления Никиты Кологривого, которые он сделал во время фестиваля «Семейные традиции».

О главных событиях Новосибирской области — в Telegram-канале Atas.Info. Присоединяйтесь и оставайтесь в курсе главных новостей.

Читайте также:
Никита Кологривый назвал талисман новосибирского ХК «Сибирь» чушпаномНикита Кологривый рассказал, сыграет ли Жириновского в байопике о лидере ЛДПРАктер Никита Кологривый устроил скандал после встречи с фанатами
#Происшествия#Видео#Скандал#Алина Гурицкая#Актер#Слово пацана#Никита Кологривый
Подпишитесь
«Цирк и бутафория»: эксперты — о том, кто станет новым мэром Новосибирска
Вчера, 08:47
День весеннего равноденствия: когда наступит астрономическая весна 2024
Вчера, 07:26
Роскомнадзор «закрыл» свыше 200 ресурсов за дурные призывы к подросткам
Вчера, 12:49
Движение грузовиков запретят по Октябрьскому мосту в Новосибирске
Вчера, 11:09
В новосибирском Сбербанке прогремели взрывы
Вчера, 10:40
Новосибирцев призвали не пугаться «космической медузы» в небе
Вчера, 10:00
"