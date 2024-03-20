Никита Кологривый покусал официантку в ресторане Новосибирска — ВИДЕО

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Published Сегодня, 03:37
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Updated Сегодня, 05:02
Кащей из сериала «Слово пацана» прибыл в Новосибирск на прошлой неделе. Здесь земляк принял участие в открытии фестиваля «Семейные традиции», приуроченном к Году семьи. После он успел поплясать на Масленице в Новосибирском зоопарке и встретиться с фанатами на Гастрокорте. Кроме того, он засветился в скандале в одном из заведений города, сообщает издание «Абзац».
Никита Кологривый ужинал в ресторане 18 марта, в каком именно, не уточняется. Здесь он пробыл 2,5 часа. Когда заведение закрывалось, актер решил пофлиртовать с одной из официанток. Кологривый улегся ей на колени, но получил отказ в дальнейших заигрываниях. Тогда Кащей укусил девушку — за нее заступились другие сотрудники.
«Так сказать, применял физическое воздействие на сотрудников. На почве сильного опьянения, сексуального интереса к женской половине персонала. Также пострадали два парня, которых он, собственно, бил», — рассказали один из работников.
Ни актер, ни его представитель после не принесли извинения, а сам инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
Напомним, ранее Atas.Info опубликовал самые главные заявления Никиты Кологривого, которые он сделал во время фестиваля «Семейные традиции».
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