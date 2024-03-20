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Published Сегодня, 09:12

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Updated Сегодня, 09:14

Никиту Кологривого убрали из гала-концерта после скандала в Новосибирске

Никиту Кологривого начали отменять. Его имя исчезло с афиш гала-концерта

20 марта 2024, 09:12
Фото: Ирина Шевель

Никиту Кологривого убрали из гала-концерта после скандала в Новосибирске

По словам представителя площадки, об этом стало известно около недели назад и не связано с информацией телеграм-каналов о дебошах актера.

Никиту Кологривого исключили из списка участников гала-концерта «Жванецкий». Об этом Atas.info сообщили в кассе московского концертного зала «Барвиха Luxury Village», где 31 марта состоится вечер памяти сатирика.

По словам представителя площадки, об этом стало известно около недели назад и не связано с информацией о дебошах актера.

Гала-концерт посвящен 90-летию со дня рождения Народного артиста РФ Михаила Жванецкого. Креативными продюсерами выступили вдова сатирика Наталья Жванецкая и писатель Евгений Гришковец.

В концерте примут участие Сергей Маковецкий, Юрий Стоянов, Владимир Вдовиченков, Нонна Гришаева, Павел Деревянко, Кристина Бабушкина, Илья Соболев, Настасья Самбурская, другие известные артисты. Стоимость билетов доходила до 50 тысяч рублей, сейчас в наличии остались билеты от 28 до 43 тысяч рублей.

Ночью 19 марта в кальян-баре Tangiers Lounge Никита Кологривый устроил дебош. Актер начал приставать к официантке и, получив отказ, укусил ее за ногу. Затем он подрался с двумя сотрудниками. Окружение уговорило звезду «Слова пацана» покинуть заведение.

Утром 20 марта Кологривый планировал улететь в Москву, но его задержали в номере отеля. Актеру грозит пятнадцать суток ареста и возбуждение дела о хулиганстве.

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