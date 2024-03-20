Никиту Кологривого начали отменять. Его имя исчезло с афиш гала-концерта

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Никиту Кологривого исключили из списка участников гала-концерта «Жванецкий». Об этом Atas.info сообщили в кассе московского концертного зала «Барвиха Luxury Village», где 31 марта состоится вечер памяти сатирика.
По словам представителя площадки, об этом стало известно около недели назад и не связано с информацией о дебошах актера.
Гала-концерт посвящен 90-летию со дня рождения Народного артиста РФ Михаила Жванецкого. Креативными продюсерами выступили вдова сатирика Наталья Жванецкая и писатель Евгений Гришковец.
В концерте примут участие Сергей Маковецкий, Юрий Стоянов, Владимир Вдовиченков, Нонна Гришаева, Павел Деревянко, Кристина Бабушкина, Илья Соболев, Настасья Самбурская, другие известные артисты. Стоимость билетов доходила до 50 тысяч рублей, сейчас в наличии остались билеты от 28 до 43 тысяч рублей.
Ночью 19 марта в кальян-баре Tangiers Lounge Никита Кологривый устроил дебош. Актер начал приставать к официантке и, получив отказ, укусил ее за ногу. Затем он подрался с двумя сотрудниками. Окружение уговорило звезду «Слова пацана» покинуть заведение.
Утром 20 марта Кологривый планировал улететь в Москву, но его задержали в номере отеля. Актеру грозит пятнадцать суток ареста и возбуждение дела о хулиганстве.