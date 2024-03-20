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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Поездка в Новосибирск у Никиты Кологривого выдалась насыщенной

Никиту Кологривого отправили в спецприемник до суда

20 марта 2024, 11:04
Фото: atas.info
Поездка в Новосибирск у Никиты Кологривого выдалась насыщенной

21 марта суд в Новосибирске выберет наказание для Никиты Кологривого

Звезде «Слова пацана» грозит штраф до 1 тысячи рублей или административный арест до 15 суток.

Никиту Кологривого отправили в спецприемник, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. Актер будет находиться там до суда.

«В отношении гражданина, нарушившего общественный порядок, в одном из заведений Новосибирска, составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ „Мелкое хулиганство“. До решения суда нарушитель помещен в спецприемник», — сказано в сообщении.

Звезду «Слова пацана» обвиняют в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). Ему грозит штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.

По информации источника Atas.info, заседание назначено на 21 марта.

Никита Кологривый покусал официантку в ресторане Новосибирска — ВИДЕО
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В ночь на 19 марта уроженец Новосибирска Никита Кологривый устроил очередной скандал. В баре актер приставал к девушке, а затем устроил драку с сотрудниками. Утром 20 марта его задержали и доставили на допрос в полицию.

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