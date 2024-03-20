Никиту Кологривого отправили в спецприемник до суда

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Никиту Кологривого отправили в спецприемник, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. Актер будет находиться там до суда.
«В отношении гражданина, нарушившего общественный порядок, в одном из заведений Новосибирска, составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ „Мелкое хулиганство“. До решения суда нарушитель помещен в спецприемник», — сказано в сообщении.
Звезду «Слова пацана» обвиняют в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). Ему грозит штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.
По информации источника Atas.info, заседание назначено на 21 марта.