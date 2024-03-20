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Свою деятельность певица начала в 2002 году

Певица Максим выступит на фестивале в Новосибирске после объявления паузы в карьере

20 марта 2024, 02:27
Фото: группа VK
Свою деятельность певица начала в 2002 году

Певица Максим после паузы в карьере выступит на фестивале в Новосибирске

Известная по хиту «Знаешь ли ты» певица Максим приедет в Новосибирск. В столице региона она даст концерт в рамках фестиваля. При этом не так давно исполнительница заявляла о том, что делает паузу в карьере.

Уже в июне в Новосибирске пройдет музыкальный фестиваль «Черника». Мероприятие будет проходить два дня — с 15 по 16 июня в парке «Арена» возле нового ЛДС.

В качестве одной из участников заявлена певица Максим. Отметим, что совсем недавно появились слухи о том, что исполнительница прекращает концертную деятельность. Позже сама певица выступила с заявлением, что действительно она брала небольшую паузу, однако совсем уходить из шоу-бизнеса не собирается. Причиной паузы стали проблемы со здоровьем.

Участие Максим в качестве хедлайнера фестиваля гарантируют сами организаторы. В комментариях к одной из публикаций они отметили:

«Мероприятие подтверждено».

Напомним, ранее о приостановке концертной деятельности рассказала певица Zivert. Причиной также стали проблемы со здоровьем. Заявление она сделала за несколько дней до концерта в Новосибирске, шоу в столице региона так и не состоялось. При этом купившие билеты люди долгое время не могли вернуть за них деньги.

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