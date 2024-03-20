Певица Максим выступит на фестивале в Новосибирске после объявления паузы в карьере

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
Modified Сегодня, 02:29
Updated Сегодня, 02:29
Уже в июне в Новосибирске пройдет музыкальный фестиваль «Черника». Мероприятие будет проходить два дня — с 15 по 16 июня в парке «Арена» возле нового ЛДС.
В качестве одной из участников заявлена певица Максим. Отметим, что совсем недавно появились слухи о том, что исполнительница прекращает концертную деятельность. Позже сама певица выступила с заявлением, что действительно она брала небольшую паузу, однако совсем уходить из шоу-бизнеса не собирается. Причиной паузы стали проблемы со здоровьем.
Участие Максим в качестве хедлайнера фестиваля гарантируют сами организаторы. В комментариях к одной из публикаций они отметили:
«Мероприятие подтверждено».
Напомним, ранее о приостановке концертной деятельности рассказала певица Zivert. Причиной также стали проблемы со здоровьем. Заявление она сделала за несколько дней до концерта в Новосибирске, шоу в столице региона так и не состоялось. При этом купившие билеты люди долгое время не могли вернуть за них деньги.
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