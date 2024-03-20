Певица Максим выступит на фестивале в Новосибирске после объявления паузы в карьере

В качестве одной из участников заявлена певица Максим. Отметим, что совсем недавно появились слухи о том, что исполнительница прекращает концертную деятельность. Позже сама певица выступила с заявлением, что действительно она брала небольшую паузу, однако совсем уходить из шоу-бизнеса не собирается. Причиной паузы стали проблемы со здоровьем.