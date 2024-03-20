Половодье в Новосибирской области. Какие населенные пункты затопит

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Published Сегодня, 08:40
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Вскрытие рек в Новосибирской области ожидают во второй декаде апреля. Такую информацию в своем докладе представило ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». Метеорологическая весна в регионе начнется в третьей декаде марта. Тогда произойдет устойчивый переход среднесуточных температур воздуха через нулевую отметку.
Максимальные уровни весеннего половодья на реках Бакса и Каргат ожидаются ниже нормы на 0,3-0,5 метра, на реках Карасук, Тартас, Тара — выше нормы на 0,8-1 метр. На реке Карасук у села Черновка и реке Тара у села Кыштовка высока вероятность повышения уровня воды опасных отметок. Высок риск затопления приусадебных участков, хозяйственных построек. Гидрометцентр России также прогнозирует разливы рек Иня, Бердь. Максимальные уровни воды на реках в НСО будут около нормы или на 1 метр выше.
В период вскрытия на реках Карасук, Тартас, Тара возможно образование заторов льда, резкие подъемы уровней воды, подтопление прибрежных участков населенных пунктов.
В периоды резкого потепления в марте–апреле при интенсивном таянии снега возможно подтопление пониженных участков местности, разлив малых рек.
По информации ФГБУ «Гидрометцентр России», сейчас запасы снега в Республике Алтай ниже нормы, что может помочь облегчить осложнения во вторую волну половодья в Новосибирской области.
Осенью реки ушли под лед с уровнями около и больше нормы. Зимой выпало около и больше нормы осадков. Дефицит осадков в ряде районов компенсировали снежные январь и февраль.
Наибольшие запасы воды в снежном покрове (153% от нормы) синоптики зафиксировали в бассейне реки Тара. Это на 10% больше, чем весной 2023 года. Запасы снега в бассейне Оби до створа Новосибирской ГЭС с учетом «алтайского» снега составляют 99%. Это на 20% меньше, чем в 2023 году.
Во второй половине марта в некоторых районах Западной Сибири будет чуть холоднее обычного. Количество осадков в марте прогнозируют близким к норме.
В апреле средняя температура воздуха составит -1…+5 градусов (около нормы). Во второй половине апреля по ночам может теплеть до +5, днем — до +18 градусов.