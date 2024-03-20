Половодье в Новосибирской области. Какие населенные пункты затопит

Максимальные уровни весеннего половодья на реках Бакса и Каргат ожидаются ниже нормы на 0,3-0,5 метра, на реках Карасук, Тартас, Тара — выше нормы на 0,8-1 метр. На реке Карасук у села Черновка и реке Тара у села Кыштовка высока вероятность повышения уровня воды опасных отметок. Высок риск затопления приусадебных участков, хозяйственных построек. Гидрометцентр России также прогнозирует разливы рек Иня, Бердь. Максимальные уровни воды на реках в НСО будут около нормы или на 1 метр выше.