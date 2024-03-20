Предпоказ фильма «Летучий корабль» состоялся в России

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 07:23
В кинотеатрах по всей России 21 марта начнется показ фильма «Летучий корабль». Фэнтези-сказку по одноименному мультику 1979 года снимали несколько лет. Сюжет знаком многим: царевна Забава влюбляется в трубочиста Ивана, но их любви всячески мешают. Правда, в киноверсии, уже ставшего классикой, мультика есть свои нюансы.
Изначально фильм планировали пустить в прокат 7 марта, однако премьеру отложили. Она выйдет на экраны 21 марта. Картина снята в жанре приключенческой сказки.
Киностудия «Рок» совместно с Фондом кино, киностудией «Союзмультфильм», онлайн-кинотеатром Okko и кинокомпанией «Контент-клуб» занимаются экранизацией сказки. Режиссером выступил Илья Учитель («Пересадка», «Огни большой деревни», «Стрельцов»), сын Алексея Учителя («Матильда», «Прогулка», «Дневник его жены»).
Оригинальный мультик длится всего 17 минут, однако авторы смогли создать интересную историю и растянуть ее более чем на полтора часа.
В фильме по-настоящему звездный состав. Главную роль, царевны Забавы исполнила Ксения Трейстер, известная по сериалам «Пищеблок» и «Мир! Дружба! Жвачка!». Ее возлюбленного Ваню сыграл Александр Метелкин из «Перевала Дятлова».
Роли также получили Леонид Ярмольник (царь, отец Забавы), Федор Добронравов (отец Поля, Полкан), Сергей Гармаш (Водяной), Андрей Бурковский (Поль), Анна Уколова (Соловей-разбойник) и Екатерина Агеева (Марфушка).
В фильме также появится герой, которого не было в оригинальном мультфильме, — это леди Джейн. Ее сыграет певица Полина Гагарина.
Король намеревается выдать свою дочь Забаву замуж за Поля, наследника богатого Полкана. Но принцесса не согласна выйти замуж за незнакомца и выражает свое нежелание.
Встреча Забавы с обычным моряком Иваном меняет планы короля и Поля. Иван решает освободить свою возлюбленную из замка и отправляется в магический лес, чтобы построить летающий корабль.
Фильм «Летающий корабль» основан на мультфильме 1979 года режиссера Гарри Бардина, в котором звучали песни «Песня о желании», «Песня Забавы», «Песня Водяного», «Частушки бабок-ежек». Некоторые композиции также можно услышать в фильме.