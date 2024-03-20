Предпоказ фильма «Летучий корабль» состоялся в России

В кинотеатрах по всей России 21 марта начнется показ фильма «Летучий корабль». Фэнтези-сказку по одноименному мультику 1979 года снимали несколько лет. Сюжет знаком многим: царевна Забава влюбляется в трубочиста Ивана, но их любви всячески мешают. Правда, в киноверсии, уже ставшего классикой, мультика есть свои нюансы.