Пробками в Новосибирске займется искусственный интеллект

Posted Сегодня, 02:05
Published Сегодня, 02:05
Modified Сегодня, 02:08
Updated Сегодня, 02:08
Интеллектуальную транспортную систему внедряли в Новосибирске еще в предыдущие годы. К концу 2023 года в городе к ней подключили всего 23 светофорных комплекса. Также специалисты установили 100 детекторов транспорта. Внедрены системы, позволяющие управлять комплексами. На работы в 2022–2023 годах были потрачены 411 млн рублей. Об этом сообщил министр транспорта региона Анатолий Костылевский.
«В 2023 году на трех участках улицы Большевистской мы протестировали адаптивный режим управления светофорами с помощью ИТС. Скорость движения транспорта на данных участках выросла на 27%», — отметил глава Минтранса.
Работа по установке комплексов еще ведется. Сейчас запланирована установка детекторов обнаружения транспорта, благодаря которым появится возможность выявлять автомобили, находящиеся в розыске.
В этом году запланирована модернизация почти сотни светофоров и установка 243 детекторов. До 2026 года на эти цели выделены 500 млн рублей, из которых 96,2 млн — в 2024 году. В случае, если реализация удастся, до конца года к ИТС будут подключены 25% светофоров.
На «второй уровень зрелости ИТС» регион выйдет после включение в систему 45% светофоров — к концу 2025 года. Отметим, что ранее достигнуть этих планов планировали к 2024 году.