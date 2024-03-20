Пробками в Новосибирске займется искусственный интеллект

В этом году запланирована модернизация почти сотни светофоров и установка 243 детекторов. До 2026 года на эти цели выделены 500 млн рублей, из которых 96,2 млн — в 2024 году. В случае, если реализация удастся, до конца года к ИТС будут подключены 25% светофоров.