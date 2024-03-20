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Updated Сегодня, 02:08

Пробки на дорогах Новосибирска — привычное явление

Пробками в Новосибирске займется искусственный интеллект

20 марта 2024, 02:05
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Пробки на дорогах Новосибирска — привычное явление

Умную систему для борьбы с пробками внедряют в Новосибирске

До конца 2024 года в умную транспортную систему обещают включить 25% светофоров города. Это поможет городу улучшить ситуацию с пробками на дорогах.

Интеллектуальную транспортную систему внедряли в Новосибирске еще в предыдущие годы. К концу 2023 года в городе к ней подключили всего 23 светофорных комплекса. Также специалисты установили 100 детекторов транспорта. Внедрены системы, позволяющие управлять комплексами. На работы в 2022–2023 годах были потрачены 411 млн рублей. Об этом сообщил министр транспорта региона Анатолий Костылевский.

«В 2023 году на трех участках улицы Большевистской мы протестировали адаптивный режим управления светофорами с помощью ИТС. Скорость движения транспорта на данных участках выросла на 27%», — отметил глава Минтранса.

Работа по установке комплексов еще ведется. Сейчас запланирована установка детекторов обнаружения транспорта, благодаря которым появится возможность выявлять автомобили, находящиеся в розыске.

В этом году запланирована модернизация почти сотни светофоров и установка 243 детекторов. До 2026 года на эти цели выделены 500 млн рублей, из которых 96,2 млн — в 2024 году. В случае, если реализация удастся, до конца года к ИТС будут подключены 25% светофоров.

На «второй уровень зрелости ИТС» регион выйдет после включение в систему 45% светофоров — к концу 2025 года. Отметим, что ранее достигнуть этих планов планировали к 2024 году.

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#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Пробки#Дороги#Автомобиль#Алина Гурицкая
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