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Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Клуб будет закрыт уже на следующей неделе

Прощальная вечеринка: скандальный Nebar заявил о закрытии

20 марта 2024, 11:34
Фото: Соцсети Nebar
Клуб будет закрыт уже на следующей неделе

Скандальный Nebar в Новосибирске объявил о закрытии

После ряда скандалов ночной клуб Nebar в Новосибирске закрывается. Заведение анонсировало прощальную вечеринку.

Клуб Nebar на улице Ядринцевской закрывается. Ранее в заведении не раз проходили скандальные вечеринки, на которых даже занимались сексом на барной стойке. После возмущений общественников в клуб нагрянули проверки. Теперь организаторы заявили о закрытии.

При этом владельцы Nebar до сих пор отрицают «аморальную» атмосферу клуба. Они комментируют: Цмолодость все простит».

«Мы шумели и гремели, мы танцевали и любили так, будто утро никогда не наступит, а молодость всё простит. Мы вращали мир вокруг себя, но иногда легенды вынуждены уйти, чтобы остаться навсегда в сердце», — говорит сотрудница заведения Мария Краева.

Предполагается, что уже на следующей неделе гости не смогут посетить скандальное заведение.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Отдых#Клуб#Алина Гурицкая
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