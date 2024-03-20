Прощальная вечеринка: скандальный Nebar заявил о закрытии

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Клуб Nebar на улице Ядринцевской закрывается. Ранее в заведении не раз проходили скандальные вечеринки, на которых даже занимались сексом на барной стойке. После возмущений общественников в клуб нагрянули проверки. Теперь организаторы заявили о закрытии.
При этом владельцы Nebar до сих пор отрицают «аморальную» атмосферу клуба. Они комментируют: Цмолодость все простит».
«Мы шумели и гремели, мы танцевали и любили так, будто утро никогда не наступит, а молодость всё простит. Мы вращали мир вокруг себя, но иногда легенды вынуждены уйти, чтобы остаться навсегда в сердце», — говорит сотрудница заведения Мария Краева.
Предполагается, что уже на следующей неделе гости не смогут посетить скандальное заведение.