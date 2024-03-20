Прощальная вечеринка: скандальный Nebar заявил о закрытии

Клуб Nebar на улице Ядринцевской закрывается. Ранее в заведении не раз проходили скандальные вечеринки, на которых даже занимались сексом на барной стойке. После возмущений общественников в клуб нагрянули проверки. Теперь организаторы заявили о закрытии.