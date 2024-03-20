Смертельное ДТП с грузовиком произошло в Новосибирской области

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Во вторник, 19 марта, произошла авария в Тогучинском районе Новосибирской области. В жутком ДТП погиб один человек. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.
Авария произошла примерно в 20:30 19 марта. Водитель Chevrolet Laccetti двигался по трассе К-19Р из Новосибирска в направлении города Ленинск-Кузнецкий.
На 67-м километре трассы произошло столкновение иномарки с грузовым автомобилем Mercedes, уточняют в Госавтоинспекции. Причины аварии еще предстоит установить.
В аварии водитель Chevrolet погиб на месте, а его пассажир, мужчина 1965 года рождения, получил серьезные травмы.